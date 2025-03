Juventus-Atalanta 0-4, bianconeri contestati: sinfonia Dea

Vince 0-4 l’Atalanta in casa della Juventus imponendosi con una prestazione maiuscola in casa dei bianconeri. Quarto successo consecutivo in trasferta per l’Atalanta in Serie A. In gol Retegui, su rigore, De Roon, Zappacosta e Lookman.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Super Dea, avanti su rigore

Prima chance dopo 8 minuti per la Juve. Ecco il primo squillo del match: McKennie serve Thuram, stop e conclusione del centrocampista che sfiora la traversa. Ottima l’iniziativa del francese. Risponde subito la Dea: la bordata di Zappacosta, servito da Lookman, non trova lo specchio della porta. Rigore Atalanta al 27′. Intervento con il braccio di McKennie sul colpo di testa di Djimsiti. Tante proteste da parte dei giocatori bianconeri. Dal dischetto si presenta Retegui. Di Gregorio intuisce l’angolo, la conclusione dell’ex Genoa è molto angolata e irraggiungibile. Atalanta avanti.

Chance per De Roon. Errore nel palleggio della Juventus, ne approfitta De Roon: l’olandese cerca il tiro dalla distanza, non trovando lo specchio. Dea pericolosa ancora di primo tempo, prima con Lookman, poi con Zappacosta. Due chance clamorose per Lookman! Prima la conclusione, deviata prima da Gatti e poi dal palo. Sul proseguo dell’azione, ancora il nigeriano a botta sicura: è Di Gregorio a dire no. Ancora Di Gregorio protagonista: conclusione al volo di Zappacosta, bravo l’ex portiere del Monza a deviare con un riflesso felino.

Juventus-Atalanta 0-4, le Dea la chiude

Fuori Yildiz dentro Koopmeiners nella Juve. Fuori Cuadrado nell’Atalanta, risentimento al flessore per il Colombiano. Pronti via subito 0-2. Sembra una resa dei conti con la fine del primo tempo. Dopo aver sfiorato il gol in due occasioni, al primo affondo della ripresa è De Roon a recuperare palla. Passaggio per Lookman che conclude: deviazione ancora importante per Di Gregorio, palla sui piedi di Retegui, respinto da Gatti. La terza conclusione, del capitano olandese, è decisiva. 0-3 Atalanta al 67′ con Kolasinac. Accelerazione di Kolasinac e, sulla riga di fondo, inventa un colpo di tacco per Zappacosta che, con l’interno, finalizza l’azione orchestrale della squadra di Gasperini. 0-4 al 78′. In gol anche Lookman. Arriva anche il quarto gol per la banda di Gasperini. Lookman corona una prestazione magistrale con una conclusione da fuori area: palla deviata che inganna anche Di Gregorio, costretto a raccogliere per la quarta volta il pallone dal sacco. Chance Juve al minuto 89′ ma Carnesecchi si salva su McKennie. Vince così 0-4 la Dea. Pesante contestazione da parte dei tifosi bianconeri: “Vergognatevi”, “Voi non ci meritate”, “Fate ridere”, “Andate a lavorare” sono solo alcune delle frasi proferite dagli spalti. Molti tifosi hanno anche lasciato in anticipo allo stadio.