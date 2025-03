Primavera 1, alle 11 Lazio-Monza e Udinese-Torino in diretta su Sportitalia (anche in streaming) e Primavera TV

Torna in campo la Lazio Primavera, che oggi, domenica 9 marzo 2025, ospiterà alle 11 la squadra dei pari età del Monza. La squadra di Pirozzi, dopo due trasferte, una a Genova col Genoa vinta 1-2 e una Sassuolo pareggiata per 1-1, torna di scena al Fersini davanti ai propri tifosi.

Il match sarà visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT: (CLICCA QUI PER SEGUIRLA IN STREAMING)

Le formazioni ufficiali di Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Petta, R. Bordon, Milani; Di Tommaso, F. Bordon, Nazzaro; Cuzzarella, D’Aostini, Farcomeni.

A disp.: Bosi, Turrini, Ferrari, Petta, Gelli, Munoz, Serra, Sulejmani, Balde, Marinaj, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi

MONZA: Vailati; Domanico, Longhi, Nenè, Lupinetti, Beretta, Crasta, Ballabio, Capolupo, Azarovs, De Bonis.

A disp.: Ciardi, Bagnaschi, Pedrazzini, Postiglione, Giubrone, Viti, Gaye, Fumagalli, Miani, Scaramelli.

All.: Cristian Zenoni

Arbitro: Mauro Gangi (sez. Enna)

Assistenti: Carmine De Vito – Domenico Russo

Allo stesso orario si giocherà Udinese-Torino, visibile su Primavera TV ed in streaming (CLICCA QUI).