Sinner scoperto, la foto lo inchioda: così aggira la squalifica

Jannik Sinner aggira così la squalifica che lo terrà fuori dai tornei fino a pochi giorni prima degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner dovrà stare ancora fermo per via della squalifica. Una brutta notizia che lo obbliga a rimanere senza tennis, ma che almeno ha evitato il peggio ovvero due anni senza giocare, la peggiore delle ipotesi.

Così non è stato perché Sinner e la WADA hanno trovato l’accordo per “ridurre” la squalifica, un modo che fa capire come il famoso caso Clostebol effettivamente non ha favorito Jannik nelle prestazioni in niente.

Sinner, ecco l’idea per superare la squalifica

Eppure l’ultima foto di Sinner sui social ha fatto discutere. Questo perché è stata scattata in un ristorante dove, oltre all’altoatesino, c’erano anche altre persone tra cui Dominic Thiem, tennista campione Slam ormai ritirato.

A questo punto il collegamento è presto fatto: potrebbe essere proprio l’austriaco a fare da sparring partner? Infatti il regolamento parla chiaro nel dire che Sinner non può allenarsi né in circoli riconosciuti e nemmeno tennisti professionisti.

Thiem, classe 1993, nasce in Austria e inizia a giocare a livello professionisti nel 2011. Nel 2020 arriva all’apice della sua carriera diventando il primo giocatore degli anni ’90 a vincere uno Slam ovvero lo storico US Open 2020, conquistato rimontando due set di svantaggio ad Alexander Zverev.

Da qui in poi un grave infortunio al polso ha impedito al suo potente rovescio e stile parecchio aggressivo di toccare vette ancora più alte. Nonostante ciò gode della stima di tutti i più grandi tennisti contemporanei, che lo hanno sempre messo un gradino sotto solamente a Djokovic, Nadal e Federer.