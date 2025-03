Terremoto Ducati, Bagnaia scappa via: è costretto

Il primo weekend della stagione ha immediatamente sollevato le polemiche in casa Ducati: Bagnaia è seccato.

Il primo weekend di Moto GP ha già lanciato i primi importanti segnali di quelle che potrebbero essere le dinamiche pronte ad animare la nuova stagione. È un Marc Marquez in forma smagliante quello visto in pista nel fine settimana della Thailandia. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo è stato superiore, dominante, sia nella prova sprint del sabato che nella gara della domenica, concludendo una tappa perfetta con due primi posti.

Un weekend che ha visto invece in maggiore difficoltà il suo compagno di scuderia Pecco Bagnaia, che si è dovuto accontentare di due terzi posti. Il pilota italiano non ha nascosto la sua insoddisfazione per i risultati ottenuti, non risparmiando neppure qualche velata frecciatina al team nelle dichiarazioni del post gara. “Il mio obiettivo non è quello di arrivare terzo. Dopo i test mi aspettavo un inizio così. Se qualcuno non se lo aspettava, dovrà ricontrollare un po’ di cose”, ha sottolineato Pecco, mandando un messaggio abbastanza chiaro a tutta la scuderia.

Bagnaia seccato, allarme in casa Ducati

La Ducati si ritrova dunque immediatamente impegnata a dover gestire questa delicata situazione interna. Bagnaia si aspetta miglioramenti, ma si aspetta probabilmente anche un trattamento differente da parte del team. L’ex pilota Pierfrancesco Chili ha analizzato proprio il caso che riguarda Pecco, contestando una gestione non proprio ottimale da parte della scuderia.

“È presto forse per dirlo, ma mi sembra che Pecco stia perdendo il sorriso e sia un po’ in difficoltà. La situazione non è creata direttamente dall’esito della prima gara dell’anno, quando da alcuni inconvenienti che ha avuto in gara, che non gli hanno permesso di reagire come avrebbe voluto. Questo gli ha dato molto fastidio. Al momento non mi trovo molto d’accordo con la gestione Ducati: se io ho un problema e lo manifesto, tu non puoi battermi sulla spalla e dirmi certe cose”, ha sentenziato “Frenkie”.

Chili ha poi proseguito la sua disamina, evidenziando i risvolti che potrebbe avere la vicenda: “Spero che riesca a reagire. Io non ho mai avuto nulla contro Marquez, ho sempre sostenuto il suo modo di correre, ma questo annientamento immediato di Pecco non mi piace. Secondo me Pecco non è all’altezza di Marc dal punto di vista mediatico, ma è un signor pilota ed una signora persona. Se gli romperanno le scatole sarà costretto a guardarsi attorno”.