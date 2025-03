Juventus, Thiago Motta difende la squadra: “Siamo giovani e dopo quel rigore… ”

Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus, in casa, 0-4 contro l’Atalanta, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN.

Stato d’animo di Thiago Motta.

”Sapevamo che era una partita complicata. Sapevamo che la squadra avversaria avrebbe giocato sul nostro errore. Senza polemica, è un peccato vedere una decisione così discutibile in una partita del genere. Poi siamo una squadra giovane, la seconda più giovane del campionato. Abbiamo continuato a voler andare avanti e l’Atalanta ci ha fatto male perché le abbiamo dato spazio. Siamo dispiaciuti di questa cosa. Di questa storia dello Scudetto, di sicuro non si parlerà più. Ci avete inserito voi. Ora dobbiamo ripartire contro una squadra come la Fiorentina”.

L’andata era una delle prestazioni migliori della Juventus:

”È stata una partita diversa. All’andata loro dovevano giocare la partita. Oggi dopo il primo gol, si è visto che noi cercando di andare in avanti e sbagliando tanto dal punto di vista tecnico abbiamo avuto difficoltà. Lo sapevamo che sarebbe stato così. È per questo che è un peccato sporcare una partita del genere con un rigore. Senza entrare nel merito se sia rigore”.

Dopo l’Empoli ha parlato di vergogna:

”È una sconfitta che non ci piace, ma non è una sconfitta come quella dell’Empoli. Sono situazioni e contesti diversi. Sapevamo che avrebbero giocato sul nostro errore. Dopo il primo gol ci siamo sbilanciati e siamo ancora troppo giovani. Non abbiamo capito come reagire. Ma è una cosa normale con una squadra così giovane, ci è mancata l’esperienza”.