Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano

Alle 12.30 il calcio d’inizio di Hellas Verona-Bologna. Paolo Zanetti sceglie Bernede come titolare al fianco di Suslov, per dare supporto al riferimento offensivo Sarr. Vincenzo Italiano invece schiera Orsolini, Odgaard e Ndoye alle spalle di Castro per centrare punti utili per l’Europa.

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Okou, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1):Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Alessio Tolfo (Sez. AIA di Pordenone), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)