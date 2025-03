Zanardi è da sempre uno degli sportivi più amati e apprezzati. Ecco l’ennesima manifestazione d’affetto per il pluricampione olimpico

Alex Zanardi non è solo uno sportivo, ma anche un esempio per tutti noi. La rappresentazione vivente del motto “non mollare mai“, dal tragico incidente alle tante medaglie vinte alle Paralimpiadi: un viaggio che insegna moltissimo di cosa vuol dire sapersi rialzare.

Zanardi ha cominciato in Formula 3, ottenendo subito buoni risultati che lo ha portato in Formula 1, specialmente con la Lotus. Alex è poi passato in Champ Car (CART) dove ha ottenuto la vittoria del campionato per due partite di fila (1997 e 1998) prima di ritornare in Formula 1. Nel 2001 è tornato a gareggiare nel campionato CART dov’è stato protagonista di un terribile incidente, perdendo entrambe le gambe.

Zanardi, il ricordo di un eroe vivente

Zanardi non si è fermato e ha intrapreso una nuova carriera nel paraciclismo dove ha ottenuto quattro medaglie d’oro e due d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 più una di bronzo, cinque d’argento e dodici d’oro ai Mondiali su strada tra 2011 e 2019.

Zanardi non può essere dimenticato: la risposta è commovente (screenshot YouTube) – sportitalia.it

Alex Zanardi è ancora oggi un personaggio molto amato. Apparso in alcuni programmi televisivi con “E se domani” e “Sfide”, Zanardi ha scritto anche diversi libri oltre ad aver ricevuto diverse riconoscimenti e onorificenze come il titolo di Cavaliere, Collare d’oro e Medaglia d’oro al valore atletico