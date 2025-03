Annuncio Tamberi, felicità estrema: sorriso contagioso

Il campione olimpionico Gianmarco Tamberi vive un momento particolarmente intenso: nuovo annuncio, sorriso contagioso

Non lascia, anzi raddoppia. Gianmarco Tamberi, dopo la delusione olimpica di Parigi 2024, ha deciso di continuare. Niente ritiro, niente addio all’atletica, ma un obiettivo ambizioso: arrivare a Los Angeles 2028, ovviamente essendo ancora competitivo.

Lo ha annunciato nelle scorse settimane, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Un annuncio che ha fatto ovviamente esplodere di felicità i suoi tifosi che gli sono stati vicini durante i giorni difficili di Parigi. Ma il momento di Tamberi è particolarmente intenso considerato che il campione olimpionico di Tokyo 2020 anche a livello personale ha condiviso con i suoi fan una grande gioia: la moglie Chiara Bontempi aspetta il primo figlio della coppia.

Tamberi sta per diventare papà, dunque, e l’attesa della nascita del primogenito si accompagna anche alla voglia di vivere emozioni con la propria famiglia. Emozioni come quelle che il saltatore ha regalato alla mamma e al fratello: è stato lo stesso Gibo a raccontarlo su Facebook, una serata carica di gioia e sorrisi.

Tamberi da Jovanotti, il regalo alla mamma e al fratello

Un boato ha accolto Gianmarco Tamberi a Pesaro: l’atleta è stato tra gli spettatori di uno dei concerti di Jovanotti, con il quale ha condiviso il palco di Sanremo, un appuntamento che ha visto tanti personaggi vip presenti (tra gli altri anche Valentino Rossi).

“Non mi abituerò mai a questo tipo di accoglienza. Ho letteralmente i brividi” ha scritto Gimbo sui social per ringraziare il pubblico dell’affetto, ma in un altro post ha voluto spiegare il motivo della sua presenza al concerto di Jovanotti: fare una sorpresa alla mamma e al fratello. Tamberi su Facebook ha voluto così testimoniare la felicità di sua madre con foto e video del concerto, accompagnando il tutto con un messaggio che ha fatto commuovere.

“Come rendere felice una mamma in tre semplici passaggi. Chiamala e dille di prepararsi per le 19.15 di un giorno specifico della settimana – il post di Tamberi sul social – . Chiama tuo fratello maggiore (se non ce l’hai anche quello minore dovrebbe andar bene) e digli di tenersi libero la sera dello stesso giorno“.

Tamberi quindi ha continuato: “Passali a prendere entrambi e portali al concerto di Jovanotti e dedicati una serata completamente a lei (questo comprende farla ballare anche se completamente fuori tempo, l’importante è che si diverta) Il suo sorriso stampato in volto per tutta la sera e il ‘Grazie’ del giorno dopo non avranno eguali“. L’atleta ha poi voluto ringraziare Jovanotti perché “dopo tanti tanti tanti anni, grazie a lui siamo riusciti a rifare una seratina solo tra noi“.