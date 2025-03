Clamoroso in Serie D: la capolista ne prende 7!

Il Livorno, capolista del Girone E di Serie D e sempre più vicino alla promozione in terza serie, ieri è incappato in un risultato a dir poco clamoroso. La formazione guidata da Indiani ha incassato ben sette reti dal Ghiviborgo, che anche all’andata aveva stravinto contro gli amaranto. Insomma, la capolista dei record con 14 punti di vantaggio sulla seconda, ha incassato undici reti in due partite dalla stessa avversaria.

Le parole del tecnico del Livorno

Di seguito le parole di Indiani, tecnico del Livorno, dopo la clamorosa e roboante sconfitta. Le dichiarazioni sono state raccolte da Amaranta.it: “Sono la nostra bestia nera, abbiamo perso due partite contro di loro, ora però dobbiamo ripartire. Ci sono altre sette gare da giocare e questa deve rimanere una brutta parentesi. Nel primo tempo abbiamo giocato e forse ci siamo innervositi pensando di non meritare un risultato del genere. Nel primo tempo loro non so se sono mai entrati in area e hanno fatto tre gol, il secondo tempo invece si, totalmente negativo”. Poi sul secondo gol subito aggiunge: “Quello si è stato determinante, perché dopo il pareggio eravamo tutti convinti di andarla a vincere. Anche il terzo gol, un tiro da 25 metri, abbastanza inaspettato”.

“Parlare alla fine è più facile e siamo tutti bravi. Durante la settimana si sono allenati bene e mi avevano dimostrato di essere in grado di giocare poi chiaramente viste a posteriori non si rifarebbero tante cose però non è la realtà”.

Ora ci sono quindici giorni di sosta per il Torneo di Viareggio, poi il Livorno è pronto per il rush finale di campionato. Manca quasi solamente l’aritmetica ma la promozione non è in alcun modo in discussione: “C’è la sosta e noi ce la prendiamo, non serve piangerci addosso. La squadra ha dominato il campionato fino ad oggi e non deve essere questa sconfitta a ridimensionarci.”