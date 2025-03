Inter altra emergenza infortuni due titolari a rischio. Ma Inzaghi ha le contromosse

L’Inter si avvicina al ritorno di Champions League contro il Feyenoord con un filo di apprensione, ma anche con la determinazione di difendere il vantaggio conquistato all’andata. Nonostante le assenze importanti, tra cui quella del capitano Lautaro Martinez e del difensore Stefan De Vrij, Simone Inzaghi sembra avere un piano per far fronte alle difficoltà e prepararsi al meglio per il grande appuntamento di martedì 11 marzo. Ma cosa sta succedendo realmente in casa nerazzurra? Scopriamo i dettagli.

Lautaro e De Vrij a parte: la situazione

Lautaro Martinez e Stefan De Vrij non si sono allenati con il resto della squadra durante la rifinitura. Mentre il capitano ha lavorato sul campo, il difensore olandese si è concentrato su esercizi in palestra. Entrambi soffrono di leggeri affaticamenti muscolari, ma non sono a rischio per la partita di Champions. Tuttavia, Inzaghi sembra intenzionato a tenerli in panchina, preferendo non forzarli per evitare eventuali complicazioni fisiche.

La formazione dell’Inter: chi gioca e chi rimane fuori?

Nonostante le difficoltà con gli infortuni, l’Inter si prepara a scendere in campo con una formazione competitiva. Con la possibile assenza di Lautaro, Thuram e Taremi potrebbero essere chiamati a guidare l’attacco. In difesa, Bisseck, Acerbi e Bastoni sono favoriti, con Dumfries e Carlos sulle fasce. A centrocampo, spazio a Frattesi, Asllani e Mkhitaryan, mentre Barella potrebbe riposare per concentrarsi sulle sfide future. L’Inter non ha intenzione di sottovalutare il Feyenoord, ma tutti gli occhi sono puntati anche sul big match contro l’Atalanta.