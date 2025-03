L’Inter riparte dal Feyenoord: Champions, scudetto e Coppa Italia: il sogno è possibile

Dopo la grande vittoria in rimonta contro il Monza, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla gara di ritorno di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri sono in piena corsa su tre fronti. Sono la capolista della Serie A, hanno la miglior difesa d’Europa in Champions League e attendono anche le semifinali di Coppa Italia. Il ritorno contro la squadra di Rotterdam è solo un passo nella direzione di un finale di stagione che potrebbe dare ai tifosi nerazzurri una delle più grandi soddisfazioni della sua storia. Inzaghi ha fatto il gesto del tre, del Triplete, il traguardo dunque è chiaro. La squadra nerazzurra è in corsa su tre competizioni e le vuole vincere tutte e tre.

Inter-Feyenoord, margine di sicurezza

Nella gara di San Siro, l’Inter ripartirà da un margine di grande sicurezza nei confronti del Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi riparte dallo 0-2 firmato al De Kuip dalla ThuLa, la coppia gol dell’Inter. La coppia che Inzaghi spera di avere nuovamente in forma da adesso in poi. La coppia, che ha dimostrato in queste ultime due stagioni, di poter spostare le sorti della formazione meneghina. Soprattutto se, come accadrà domani sera in Champions League, la squadra avrà spazi da sfruttare. Gli olandesi, allenati da Robin Van Persie, devono assolutamente recuperare o perlomeno ci dovranno tentare e per questo lasceranno spazi che l’Inter potrà e dovrà sfruttare.

Tre protagonisti in meno?

Potrebbe però non esserci il capitano Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dell’Inter, dopo il Monza, ha accusato un affaticamento muscolare e nella rifinitura di questa mattina con i compagni non è sceso in campo con la squadra. Considerando l’affidabilità dal punto di vista fisico del capitano nerazzurro, l’affaticamento sicuramente è un campanello d’allarme. E per quanto Lautaro sia fondamentale negli schemi e nell’anima della squadra di Simone Inzaghi, difficilmente verrà rischiato in una sfida come quella col Feyenoord.

Oltre al capitano, mancherà probabilmente anche Stefan de Vrij, a sua volta vittima di un affaticamento.

La gara di Milano, rispetto a quella di Rotterdam, chi invece sicuramente mancherà all’appello dei convocati dell’Inter Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco nella gara d’andata ha sbagliato il calcio di rigore che poteva significare “qualificazione” oltre ogni ragionevole dubbio rispetto al ritorno. E al ritorno non ci sarà. L’ex Napoli ha vissuto dei giorni sfortunatissimi. Dopo l’errore dal dischetto contro il Feyenoord, durante la partita col Monza si è fermato e oggi svolgerà gli esami. Si teme un lungo stop e quindi un’opzione in meno per Inzgahi che lo stava pian piano inserendo negli schemi della sua Inter.