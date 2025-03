Inter, lungo stop per un centrocampista!

Piotr Zielinski si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio subito sabato sera durante la gara contro il Monza. Il centrocampista polacco ha riportato una distrazione del gemello mediale della gamba destra, una lesione che lo costringerà a un lungo periodo di recupero. Il calciatore dell’Inter, infatti, dovrà fermarsi per un tempo che potrebbe variare tra 1 e 2 mesi, con la speranza di tornare in campo il prima possibile.

Questo infortunio rappresenta un duro colpo per l’Inter, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri a centrocampo. La squadra nerazzurra si prepara a un periodo senza il contributo di Zielinski, ma Simone Inzaghi dovrà trovare delle soluzioni alternative per compensare la sua assenza.

Diagnosi e recupero: cosa dicono gli Esami

Gli esami clinici e strumentali eseguiti oggi hanno confermato che Zielinski ha subito una distrazione al gemello mediale della gamba destra. Si tratta di un infortunio muscolare che, pur non essendo grave, richiede comunque un periodo di riposo e riabilitazione per evitare complicazioni. I tempi di recupero dovrebbero portare ad uno stop che potrebbe variare tra 1 e 2 mesi, con una rivalutazione programmata nelle prossime settimane per monitorare i progressi del recupero.

L’Inter senza Zielinski: le alternative di Inzaghi

L’assenza di Piotr Zielinski sarà sicuramente sentita, vista la sua importanza nelle trame di gioco dell’Inter. Simone Inzaghi dovrà fare affidamento su altri centrocampisti per mantenere l’equilibrio della squadra. Giocatori come, Frattesi o Asllani potrebbero trovare più spazio in campo, con l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato dal polacco. Inzaghi avrà il compito di adattare il suo centrocampo e continuare a perseguire gli obiettivi stagionali nonostante l’assenza del suo titolare.