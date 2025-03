Lazio-Udinese 1-1, stop interno per la banda Baroni

Finisce 1-1 il posticipo della 28^ giornata della Serie A tra Lazio e Udinese. Bianconeri avanti al 22′ con la rete di Thauvin. Pari Biancoceleste firmato poi da Romagnoli su assist di Vecino al 32′ del primo tempo. Lazio che resta quinta. Udinese decima. La Juve resta ancorata al quarto posto. Biancocelesti che prima del match hanno perso Nuno Tavares per infortunio.

Lazio-Udinese, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

La sblocca Thauvin

Inizio senza grosse emozioni al 22′ passa però avanti l’Udinese. Contropiede confusionario ma vincente dell’Udinese. Gran lavoro di Lucca che riesce a battere Gila nel duello fisico e ad allargare per Thauvin in campo aperto. Il francese punta Romagnoli e se ne va vincendo un rimpallo. Provedel para il primo tiro del capitano bianconero con la palla che finisce sui piedi di Lucca. L’ex Ajax prova una rovesciata senza colpire bene la sfera che carambola di nuovo sul piede di Thauvin che da pochi passi la scaglia alle spalle di Provedel.

Pari Romagnoli

Al 31′ è Okoye a salvare l’Udinese. Erroraccio di Kristensen che stoppa il pallone per Zaccagni lanciato verso la porta. Il capitano biancoceleste calcia a giro sul secondo palo e il portiere bianconero salva mettendo in corner. Un minuto e Romagnoli fa 1-1. Dopo il miracolo di Okoye su Zaccagni la Lazio trova il pareggio con Romagnoli che, dopo una spizzata di Vecino, sbuca sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo punendo il portiere bianconero. Secondo gol consecutivo dopo quello contro il Viktoria Plzen per il centrale biancoceleste. Nella ripresa non succede nulla. Finisce 1-1.