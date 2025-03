Leclerc-Hamilton, l’incubo diventa realtà: una maledizione

Per i piloti della Ferrari Leclerc ed Hamilton l’obiettivo è il Mondiale, ma c’è una maledizione che sembra non voler sparire

La maledizione del pre-campionato. La Ferrari si presenta al primo appuntamento del Mondiale 2025 con la consapevolezza di non essere la prima forza del campionato. Lo è, questo hanno detto i test in Bahrein, la McLaren che appare molto avanti rispetto alle avversarie.

L’esito della tre giorni che ha visto in pista le 10 scuderie non è stato positivo per la Ferrari, almeno non per chi si aspettava una vettura che potesse essere alla pari, se non superiore, alle altre pretendenti al titolo. Certo, non tutte le risposte si sono avute in Bahrein e c’è la possibilità che in Melbourne possa esserci qualche sorpresa, magari in positivo, ma intanto la situazione vede la rossa come inseguitrice.

Lo dice in maniera netta anche Helmut Marko, dirigente della Red Bull, intervistato da ‘RTL’, con una frase che gela tutti i tifosi della Rossa, riproponendo l’incubo di un’altra stagione senza poter lottare per il titolo: “Secondo i nostri calcoli, la Ferrari è la terza forza al momento – dice Marko – , di poco davanti alla Mercedes“.

Ferrari, Leclerc meglio di Hamilton: la previsione di Marko

Ma ci sono anche altre parole che non fanno certo piacere dalle parti di Maranello. Questa volta il focus è centrato sul rapporto Leclerc e Hamilton e sulla convivenza tra i due.

Secondo Marko il pilota inglese parte indietro e potrebbe anche perdere motivazioni se dovesse capire di non avere una vettura competitiva. “Nei test – le sue parole – Leclerc era chiaramente più veloce di Hamilton. Ma è anche normale, considerato che Charles conosce bene sia la squadra he la macchina. Hamilton gradualmente è riuscito a migliorarsi, ma non è mai riuscito ad essere al livello di Leclerc“.

Una considerazione che porta con sé anche un’altra previsione, anche questa poco felice per il Cavallino Rampante: “Sono stati soltanto i primi giorni ed Hamilton è in grado di migliorarsi in maniera soprannaturale. Potrebbe però anche accadere che, se le cose non dovessero essere favorevoli per lui e non dovesse avere la possibilità di vincere, le motivazioni vengano meno“.

Dalla Red Bull provano dunque ad alzare un po’ la pressione nei confronti della Ferrari e di Hamilton, cercando anche di seminare un po’ di zizzania tra l’inglese e Leclerc. Il Mondiale non è ancora iniziato, ma le schermaglie tra team sono già partite.