Musetti prende il volo: il tennis italiano esulta

Continua l’Indian Wells con tante eliminazioni a sorpresa e un tennis italiano che non può essere rappresentato da Sinner

Gli Indian Wells stanno regalando diverse sorprese. Innanzitutto l’uscita di scena da parte di Alexander Zverev, testa di serie numero uno del tabellone vista la squalifica di Jannik Sinner che per squalifica da parte della WADA non ha potuto prendere parte al torneo.

Poco male a livello di classifica poiché come detto il tedesco è uscito all’esordio al secondo turno. Tra le teste di serie più importanti sono usciti anche Casper Ruud, Novak Djokovic e Andrey Rublev, quest’ultimo eliminato dal nostro Matteo Arnaldi.

Non ci sono dubbi: “Farà sfracelli”

Oltre ad Arnaldi, tra quelli rimasti in gioco c’era anche Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara avevasconfitto la notte dell’8 marzo il russo Safiullin in una gara durata quasi tre ore e terminata con il punteggio di 7-5 5-7 6-2 in favore del nostro azzurro.

Purtroppo nella notte è arrivata la sconfitta in tre set contro Fils, ma Musetti ha dimostrato comunque di che pasta è fatto. Dario Puppo, giornalista professionista e telecronista, ne ha parlato così: “Speriamo che per lui arrivino buoni risultati, poi mi aspetto sfracelli a Montecarlo”.

L’assenza di Sinner può stendere il tappeto rosso per Alcaraz? Puppo ha analizzato questo aspetto a riguardo: “Ferrero ha detto che Alcaraz ha bisogno delle esibizioni per rilassarsi. Vuol dire che ha problemi di stress? Lui è uno che ha bisogno di divertirsi, ma il tennis è un’altra cosa: lo stress fa parte del gioco, bisogna viverlo divertendosi”.