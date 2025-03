Nazionale in lutto: addio ad una figura storica

Una leggenda dello sport e della Nazionale italiana è venuto a mancare: il cordoglio e il ricordo di chi lo ha vissuto in prima persona

È arrivata una pessima notizia per quanto riguarda lo sport italiano e non solo. La leggenda della Nazionale non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare, lasciando un vuoto importante nella memoria della famiglia ma anche degli amanti dello sport.

Quando fai del bene è impossibile non lasciare inoltre un ricordo felice di te ed è proprio in momenti come questi, dove ci si raccoglie tutti per rendere omaggio. Perché dietro ad ogni grande personaggio del mondo dello sport così, c’è una persona d’oro.

Lutto nello sport, ci ha lasciato a 81 anni

Sandro Galleani si è spento all’età di 81 anni. È stato una figura storica del basket, massofisioterapista della Pallacanestro Varese e della Nazionale italiana. È inoltre l’unico con il suo ruolo ad entrare nella prestigiosa Italia Basket Hall of Fame.

Ha ricoperto inoltre l’importante ruolo di dirigente addetto agli arbitri. Tutti lo chiamavano in maniera affettuosa “Sandrin” e oltre al basket, era un grande amante e appassionato del ciclismo, prima di dedicare la sua vita alla palla a spicchi.

La Fia e il Presidente Giovanni Petrucci hanno ricordato così Sandrin: “Con il passare del tempo, eravamo tutti i suoi ragazzi e per tutti ha sempre avuto una parola di conforto, di incoraggiamento, ma sapeva al momento opportuno, nei limiti del proprio ruolo, richiamarti all’ordine, se necessario.”

“La squadra – si continua a leggere nel comunicato – era ciò che andava salvaguardato in ogni caso e in ogni momento, anche durante le sconfitte più atroci. Amava la pallacanestro, amava e rispettava la gente del basket per cui si è sempre impegnato”