Roma, c’è un infortunio! Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra

Problema per la Roma che deve rinunciare a Celik per quindici giorni circa. Il terzino ha rimediato una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra.

Lo comunica il club, spiegando inoltre che le sue condizioni verranno rivalutate di giorno in giorno. Considerando l’impegno in Europa League di questo giovedì e poi l’ultima giornata prima della sosta, è ormai plausibile che il giocatore tornerà a disposizione di Ranieri solamente a fine marzo.

Le parole di Ranieri post-Empoli

“Arrabbiato per l’ultima palla gol? Me lo aspettavo, quando fai tanto a volte raccogli meno. Quando giochi con una squadra che lotta per non retrocedere devi dare tutto fino all’ultimo. Gli avevo chiesto di calarsi nella partita, poi se abbiamo più qualità pensavo sarebbe venuta fuori. L’importante era crearle anche se è un peccato non averla chiusa. Non si può allenare il cinismo, ci sono giocatori con un certo dna ma poi a volte ne hai qualcuno in meno”.

A Bilbao sarà dura. Ma noi andremo lì con la nostra determinazione, se saranno più bravi di noi pazienza, gli stringeremo la mano. Ma prima devono dimostrarcelo di essere più bravi”.

Hummels può fare quello che vuole, è un tedesco che è venuto a giocare con la Roma, sta conoscendo la città e sta bene. Poi sta me metterlo o meno, come tutti gli altri. Io voglio vincere le partite, se metto uno o l’altro è perché penso che sia più giusto l’uno o l’altro. Io non ho nessuna remore con nessuno e anche oggi l’ho dimostrato. Ho cambiato squadra con il Napoli, a Venezia, contro il Parma. Questi ragazzi sanno che se si allenano bene, mi convincono e seguono quello che io chiedo hanno la possibilità di giocare come gli altri”.

Celik rientrerà a fine mese.