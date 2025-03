Schumacher, l’ultimo messaggio: lacrime agli occhi

Resterà per sempre nei cuori di tutti, appassionati e non di Formula 1. Le toccanti parole dell’ex pilota Ferrari

Schumacher emoziona sempre. Basta rivedere un video su Youtube, una sua partenza sprint oppure quando festeggia uno dei sette mondiali di Formula 1 che si è portato a casa. Soprattutto quelli in Ferrari, gli ultimi di un dominio e di un’Era Rosso fuoco.

Per noi ex giovani rimane impresso nella memoria lo strepitoso duello con Hakkinen, un altro gigante del circus. Poi, ovviamente, tutti i suoi innumerevoli trionfi col team di Maranello. Un ricordo vivo che quasi cancella, un po’ per egoismo, perché come sempre la realtà è dura da accettare, cosa è successo a Schumacher quel maledetto 29 dicembre 2013.

In pochissimi sanno quali siano le condizioni attuali del tedesco, ma sicuramente non è più quello di una volta. Quello che in pista andava quasi sempre più veloce di tutti. Un pilota Leggendario che ogni giorno viene ricordato, celebrato dai suoi tifosi, vecchi e nuovi, da chi lo ha ammirato dal vivo come in tv. Su X è pressoché sempre in hype l’hashtag #KeepFightingMichael:

One of the most Goated Drive

It was just pure ecstacy driver and machine one together.

Greatest ever to do it and greatest ever will be 🐐#KeepFightingMichael

We miss you Red Baron❤️ https://t.co/6GeQOhuE4D — Weeping Monk (@monkmotogp) March 8, 2025

The only drive in the history to produce every lap like a qualifying lap. What a legend he is

Forever Michael Schumacher #KeepFightingMichael pic.twitter.com/mifmxnR1sC — Farrukh (@farrukhshah786) March 8, 2025

Vettel e il legame con Schumacher: “Keep Fighting Michael”

“Tieni duro Micheal. Non ti dimenichiamo”, che è poi la traduzione dello striscione/tributo che è stato esposto da Sebastian Vettel a Sindey, durante l’edizione 2025 della Race of Champions.

Con Vettel tutti gli altri piloti partecipanti alla gara, tra cui anche Mick, il secondogenito di Schumacher.

Sebastian Vettel leads the tributes as we salute our great friend Michael Schumacher.#KeepFightingMichael ❤️ pic.twitter.com/sW2xhrO6dD — #ROCSydney (@RaceOfChampions) March 8, 2025

Il gesto di Vettel, vincitore di quattro Mondiali di Formula 1 e dal 2015 al 2020 al volante della Ferrari, è stato sicuramente emozionante e ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, quanto ancora oggi sia forte il ricordo e il legame con il pilota tedesco.