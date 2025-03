Bagnaia tradito da Rossi: terremoto in Ducati

Inizio di stagione difficile per Pecco Bagnaia e spunta anche il ‘tradimento’ di Valentino Rossi: in Ducati c’è un vero e proprio terremoto

Non certo l’inizio di stagione che si aspettava. Pecco Bagnaia ha chiuso il primo weekend di gara con due terzi posti, ma anche con la consapevolezza che Marc Marquez sarà un avversario molto complicato da affrontare e battere.

Il vice-campione del mondo ha espresso tutto il suo malcontento per come sono andate le cose in Thailandia, aggiungendo la consapevolezza che in Argentina la situazione potrebbe ripresentarsi uguale. Ecco allora sorgere qualche interrogativo sulla correttezza della scelta della Ducati di affiancargli Marc Marquez: una convivenza che per molti potrà diventare pericolosa, tutto a scapito del pilota italiano che si ritroverà in casa un rivale agguerrito e capace di mettere ko qualsiasi avversario.

Proprio la vittoria netta dello spagnolo ha acceso il dibattito su quel che potrà essere la stagione di Bagnaia e più di qualcuno ha tirato in ballo anche Valentino Rossi, magari ripensando alla rivalità con lo stesso Marquez e con la voglia di non farsi raggiungere a quota nove mondiali vinti.

Valentino Rossi non può aiutare Bagnaia: Marquez ha la strada spianata

C’è però chi crede che il Dottore non abbia alcuna possibilità di aiutare Pecco Bagnaia nella sua sfida a Marquez, un duello tutto interno a Ducati.

Sylvain Guintoli, ex campione del mondo della Superbike, oggi opinionista tv, dice proprio questo nel corso di un intervento a TNT Sports: “Se fossi in Bagnaia sarei preoccupato, è in una brutta situazione come pilota – spiega –. Non vorresti Marquez come compagno di squadra, per lui sarà dura“. Qualche speranza Guintoli la dà al piemontese che potrebbe avere qualità non ancora espresse: “Se devono venire fuori, lo faranno quest’anno“.

Non lo potrà aiutare però Rossi: “Non so quanto possa dargli una mano. Pecco sa però quel che deve fare, conosce il suo potenziale“. Un potenziale che verrà messo alla prova in maniera molto dura, come mai accaduto finora: “Nessuno vuole Marquez come compagno di squadra, nessuno vuole qualcuno così forte con la tua stessa moto. Per Bagnaia – la conclusione di Guintoli – sarà un anno difficile, ma sappiamo che è in grado di sopportare anche la massima pressione“. È il momento di dimostrarlo anche senza l’aiuto di Valentino Rossi, colui che lo ha lanciato nel motociclismo ad altissimo livello e che mai come quest’anno, farà il tifo per lui. Più di questo però non potrà fare.