Berrettini ha esagerato: ne ha combinate di tutti i colori

Fuori da Indians Wells per opera di Tsitsipas, Matteo Berrettini si lascia andare ad un’ammissione importante: ne ha combinate di tutti i colori

Fuori al secondo turno di Indian Wells. Matteo Berrettini sul cemento americano non ha confermato il buon momento di forma dimostrato nei precedenti impegni ed è uscito in maniera abbastanza netta contro Tsitsipas.

Il greco si è imposto con un doppio 6-3 che non lascia alcun tipo di rammarico per il tennista romano. Berrettini, attualmente numero 29 al mondo, non ha retto il confronto e non è apparso mai realmente in partita. Un passo indietro rispetto alle uscite delle scorse settimane, quando sembrava avesse imboccato la strada giusta per risalire la classifica.

Così, almeno per ora, non è stato, anche se il percorso verso il ritorno al vertice passa anche per questi passi falsi. Inevitabile per chi ha dovuto fare fronte negli ultimi anni a numerosi stop per infortuni, anche se da un anno circa la svolta dal punto di vista fisico sembra essere arrivata. Manca quella definitiva dal punto di vista del gioco per il ritorno al top, ma la fiducia c’è e limando alcuni dettagli presto potrebbe arrivare.

Berrettini, l’ammissione: “Ne ho combinati di tutti i colori”

Subito dopo la sconfitta contro Tsitsipas, Berrettini ha analizzato la sua partita e individuato gli errori dai quali ripartire.

In particolare il romano ammette di non essere stato all’altezza della situazione, ma trova anche qualcosa da ridire sulle condizioni del campo: “Sono rimasto un po’ spiazzato. Sul centrale la palla vola, rimbalza alta: non credo di aver giocato un colpo all’altezza dell’anca“. Berrettini fa i complimenti a Tsitsipas per aver giocato un ottimo tennis e guarda al futuro e alle cose da migliorare per poter tornare a vincere.

Tra queste c’è anche la volée perché – afferma – “oggi a rete ne ho combinate di tutti i colori“. C’è da rifarsi e Berrettini ha deciso di provarci in campo, senza mollare: il prossimo appuntamento è a Miami dove l’italiano spera di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Anche per questo ha rinunciato al Challenger di Phoenix per concentrarsi sul secondo appuntamento americano e provare ad andare più avanti possibile.

La voglia c’è, le capacità pure, serve mettere tutto insieme per tornare ad offrire prestazioni straordinarie e riuscire a mettere ulteriori punti in classifica per puntare a riprendere la top 10 del ranking mondiale e, ovviamente, qualche trofeo.