Champions League, ecco la prima qualificata ai quarti di finale!

Il Barcellona è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League. La squadra catalana, allenata dal tedesco Hansi Flick, ha battuto in serata allo Stadio di Montjuic il Benfica di Bruno Lage. 3-1 il risultato finale in favore della formazione blaugrana del tecnico tedesco con le reti di Raphinha, Yamal e ancora Raphinha. Mentre per i lusitani il gol è stato firmato dal capitano Nicolas Otamendi. Una vittoria che fa il paio con quella della gara di andata in Portogallo. In quell’occasione i blaugrana erano riusciti a vincere 0-1 in 10 uomini. All’andata, a decidere la sfida era stato ancora il brasiliano Raphinha.

Partita giocata nel primo tempo

Di fatto la gara dello Stadio di Montjuic si è giocata nella prima frazione. La sfida era già chiusa nel primo tempo. Il Barcellona è andato in vantaggio con il primo gol di Raphinha su uno stupendo assist di Lamine Yamal. Il Benfica poi ha pareggiato immediatamente su corner grazie al suo capitano argentino Nicolas Otamendi, favorito da una deviazione precedente. Nei minuti successivi, lo stesso giovanissimo fuoriclasse spagnolo ha riportato avanti il club catalano con un sinistro a giro sensazionale. In chiusura di primo tempo, il brasiliano ha firmato la sua doppietta personale.

Il Barcellona attende Dortmund e Lille ai quarti di Champions League

Ora che i blaugrana sono già ai quarti di finale attendono di sapere qualche sarà la loro avversaria. Il Barcellona saprà solamente domani il nome del proprio avversario. La squadra che sfiderà il Barcellona uscirà dalla sfida tra Borussia Dortmund e Lille. La sfida tra tedeschi e francesi riparte dal risultato di parità 1-1 della gara di andata in Germania.

Saranno sfide decisive anche per l’Inter che occupa un posto proprio in quel lato del tabellone della Champions League