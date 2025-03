Inter, missione quarti: le scelte ufficiali di Inzaghi anti Feyenoord

L’Inter torna in campo questa sera a San Siro con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Forte del 2-0 ottenuto all’andata a Rotterdam, la squadra di Simone Inzaghi affronta il Feyenoord con il vantaggio del risultato, ma senza alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno. Il traguardo è prestigioso e tutt’altro che scontato, motivo per cui i nerazzurri vogliono archiviare la qualificazione senza correre rischi.

Testa alla Champions, senza distrazioni

Nonostante la supersfida di campionato contro l’Atalanta sia già alle porte, in casa Inter la concentrazione è massima sulla serata europea. Il Feyenoord ha dimostrato contro il Milan qualità e carattere e tornerà a Milano dopo la visita ai playoff con la voglia di combattere e ribaltare il punteggio. I nerazzurri dovranno quindi mantenere alta l’intensità e sfruttare il fattore campo per evitare sorprese.

Con un Meazza pronto a spingere la squadra verso un altro traguardo internazionale, l’Inter sa di avere tutto nelle proprie mani. Una prestazione solida basterà per completare l’opera e proseguire il cammino in Europa, consolidando ulteriormente le ambizioni stagionali.

Le formazioni ufficiali di Inter-Feyenoord

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. All. Van Persie.