Djokovic alimenta i sospetti: fan sconvolti

Le ultime notizie su Djokovic non sono confortarti e le sue parole lasciano un alone di mistero sulle sue condizioni e non solo

Come un fulmine a ciel sereno, Novak Djokovic è stato eliminato da Indian Wells. Uno dei tornei più importanti del mondo ha visto il serbo uscire anzitempo contro Botic Van de Zandschulp, precisamente all’esordio stagionale in questo torneo da parte dell’ex numero uno al mondo.

Erano sette anni che Djokovic non perdeva tre partite di fila e dopo il ritiro contro Zverev a fine primo set agli Australian Open e il ko con Berrettini a Doha, è arrivato il terzo risultato negativo consecutivo per Novak che è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 3-6 6-1.

Djokovic eliminato a sorpresa all’esordio a Indian Wells

Una sconfitta pesante per Djokovic che come l’anno scorso, quella volta contro l’italiano Luca Nardi, esce ai primissimi turni del torneo Masters 1000 americano. A chi parla di problemi fisici, Djokovic risponde così: “Succede sempre qualcosa, ma non ne voglio parlare. Non ci sono scuse per una cattiva prestazione oggi”. Parole che lasciano un po’ di mistero sul concetto che voleva esprimere Djokovic.

Novak tra a parlare del campo: “Mi dispiace per come ho giocato, considerando come mi sono allenato in questi giorni. La differenza tra il centrale e gli altri campi è enorme: lì la palla rimbalza più in alto rispetto ad alcuni campi in terra battuta. Ho faticato molto su questo aspetto, non riuscivo a trovare ritmo”.

Il serbo non è l’unico a lamentarsi di questo aspetto poiché anche Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas hanno commentato negativamente il discorso del campo. Tornando al serbo, Djokovic ha rivelato di aver parlato con il suo coach Murray per capire come organizzare il suo futuro tra tornei e allenamenti.