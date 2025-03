Inter-Feyenoord 2-1, ai quarti c’è il Bayern Monaco

Vince 2-1 nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League l’Inter contro il Feyenoord. In gol per i nerazzurri Thuram e Calhanoglu, su rigore, per il Feyenoord momentaneo pari, sempre dal dischetto, di Moder.

Inter-Feyenoord, le ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. All. Van Persie.

Thuram chiama, Moder risponde

Parte forte l’Inter subito in gol dopo 10 minuti con Thuram. Thuram riceve da Carlos Augusto, entra in area da sinistra e fulmina Wellenreuther con un destro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Chance al 16′ per Taremi che spreca. Contropiede nerazzurro, chiuso con il servizio di Thuram in area per l’ex Porto che controlla e calcia: Wellenreuther devia in angolo. Al 41′ rigore per il Feyenoord. Assegnato al VAR il penalty per fallo di Calhanoglu su Moder. Esecuzione perfetta da parte di Moder: Sommer si butta dalla parte giusta, ma non può arrivarci. Prima frazione che finisce 1-1.

Calhanoglu la decide

In avvio di ripresa subito pericolosa l’Inter con Thuram. Bella azione dell’Inter, con il servizio in area di Pavard per il connazionale che col destro calcia alto sopra la traversa. Al 50′ rigore per l’Inter. Beelen si allunga male una palla in area, arriva Taremi e viene steso dal centrale del Feyenoord. Dal dischetto va lo specialista Calhanoglu: Wellenreuther riesce solo a sfiorare la palla, poi finita in rete per il 2-1 interista.

Chance per Carlos Augusto al 60′. Percussione in area dell’ex Monza, che calcia e trova una deviazione in angolo. Al 67′ altro rigore per l’Inter. Penalty tolto al VAR e ammonizione per simulazione a Thuram. Al 70′ traversa di Thuram. Azione dirompente del francese, che entra in area dribblando tre giocatori e col sinistro centra il legno. Chance per Taremi al 79′. Mkhitaryan allarga sulla sinistra per Bastoni, palla in mezzo per l’iraniano murato dalla difesa olandese. Dopo 3 minuti di recupero finisce 2-1 per i ragazzi di Inzaghi. Nerazzurri a quarti contro il Bayern Monaco. I tedeschi dopo aver battuto 3-0 all’andata il Bayer Leverkusen, si sono imposti 2-0 anche al ritorno.