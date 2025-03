Mauro Icardi e Wanda Nara, problemi per il divorzio!

Mauro Icardi e Wanda Nara la storia continua, questa volta non si tratta più di questioni di cuore. La relazione tra l’ex centravanti e capitano dell’Inter e la showgirl argentina è finita ormai da anni. Ora la storia prosegue a suon di carte bollate e udienze nei tribunali per giungere ad una separazione totale e completa fino ad arrivare al definitivo divorzio del matrimonio celebrato ormai 11 anni fa, dopo la fine del suo legame con l’ex compagno di Mauro, Maxi Lopez.

Le ultime notizie che riguardano l’ormai ex famosissima e chiacchieratissima coppia riguardano proprio il divorzio che è finito in un’aula di tribunale.

Udienza di divorzio con Mauro Icardi, ma senza Wanda Nara

L’udienza in cui si sarebbe dovuto discutere del divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara era prevista nei giorni scorsi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray e infortunato, si è presentato regolarmente in Tribunale in Italia nella data prefissata. Non si può dire lo stesso per la showgirl argentina che ha disertato l’udienza. Secondo le indiscrezioni, Wanda avrebbe paura del procedimento per il divorzio perché convinta di poter perdere contro il suo ex compagno. Per questo motivo avrebbe disertato l’udienza e non si sarebbe presentata come sarebbe d’obbligo. Infatti, secondo le leggi del nostro Paese, entrambe le parti coinvolte nel divorzio devono essere presenti.

La flebile giustificazione

Wanda Nara ha giustificato la propria assenza all’udienza affermando di dover passare un periodo insieme ai propri figli. In realtà, la showgirl mentre si sarebbe dovuta celebrare l’udienza ha postato sui propri canali social una foto dove salutava i figli che andavano a fare una vacanza senza la madre. Una giustificazione molto debole e subita smentita dagli stessi social di Wanda Nara, che a questo punto cerca evidentemente di ritardare il più possibile il procedimento, ottenendo rinvii grazie a giustificazioni molto flebili.