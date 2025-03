Serie A, rinnovo a sorpresa per un top club

La stagione in casa Roma è stata inizialmente tribolata con l’esonero quasi immediato di Daniele De Rossi e la sostituzione con Ivan Juric. L’allenatore ex Torino non è riuscito a rialzare i giallorossi con la proprietà che ha scelto di richiamare Claudio Ranieri. La nuova avventura di Ranieri in giallorosso è stata fruttuosa con la Roma che oltre a essere rientrata nella corsa all’Europa in Serie A può centrare il passaggio del turno ai quarti di Europa League. Diversi i giocatori recuperati tra i quali Leandro Paredes, per il quale si era più volte parlato di addio a fine stagione negli ultimi mesi. Oggi invece è arrivato a sorpresa il rinnovo per l’argentino che ha esteso il suo contratto con i giallorossi.

Serie A, il comunicato della Roma

Ecco il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia. Congratulazioni, Leo!”

Roma, infortunio per Celik

Problema per la Roma che deve rinunciare a Celik per quindici giorni circa. Il terzino ha rimediato una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra. Lo comunica il club, spiegando inoltre che le sue condizioni verranno rivalutate di giorno in giorno. Considerando l’impegno in Europa League di questo giovedì e poi l’ultima giornata prima della sosta, è ormai plausibile che il giocatore tornerà a disposizione di Ranieri solamente a fine marzo. Pessima notizia in casa in casa giallorossi che nel turco avevano trovato un elemento chiave per il reparto difensivo, anche nel terzetto dei centrali.