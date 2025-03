Tragedia per lo sport italiano: morto a 18 anni

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo dello sport italiano nelle ultime ore: addio alla giovanissima promessa azzurra.

Una tragica notizia ha colpito nelle scorse ore il mondo dello sci. Marco Degli Uomini, giovane promessa di 18 anni, è morto in seguito ad un incidente sugli sci in cui è incorso sabato 8 marzo, sulle piste del Monte Zoncolan. Il ragazzo era impegnato in una discesa di riscaldamento sulla pista 2, prima della disputa di un SuperG di cui lui stesso avrebbe dovuto fare da apripista. All’altezza di un salto nel corso del tracciato ha perso il controllo, volando per decine di metri fino ad arrivare sulla rete di protezione della pista.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, con fratture multiple ad entrambe le gambe, un polso e un trauma cranico. Tuttavia, il ragazzo era vigile e cosciente. “Ho fatto un disastro, mi sono rotto le gambe”, ha detto Marco Degli Uomini a Manuel Menti, vice presidente dello sci club Monte Dauda di cui faceva parte, che racconta la tragedia al Corriere della Sera. Trasportato via in elisoccorso, le sue condizioni sono peggiorate ora dopo ora, e nella mattinata di domenica 9 marzo è arrivata la tragica notizia.

Morto a 18 anni Marco Degli Uomini, giovane sciatore

La morte di Marco Degli Uomini ha lasciato sgomento il mondo dello sport italiano, e quando se ne va un ragazzo così giovane non potrebbe essere altrimenti. Amava la velocità, era stato campione italiano junior di short track (pattinaggio), aveva già messo qualche titolo di categoria in bacheca con gli scii e si stava affacciando ora alle competizioni internazionali. Proprio ieri, avrebbe dovuto cominciare il suo corso per diventare maestro di sci.

Profondo dolore anche nella FISI FVG (Federazione Italiana Sport Invernali – Friuli Venezia Giulia), che ha annunciato attraverso la voce del vicepresidente Maurizio Dunnhofer la decisione di sospendere tutte le attività fino ai funerali del ragazzo. Rimandato, dunque, lo slalom dei Regionali Children in programma ieri.

“In considerazione della tragica morte di Marco Degli Uomini, scomparso oggi a solo 18 anni dopo la caduta mentre si stava riscaldando sulla pista 2 in vista del suo impegno successivo come apripista del superG dei Campionati Regionali Children dello Zoncolan disputato sulla 1, il presidente della FISI FVG Maurizio Dunnhofer ha comunicato che l’attività del Comitato viene sospesa fino allo svolgimento dei funerali”, si legge nella nota.