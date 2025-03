Verstappen furioso, rivelazione choc: “Ha distrutto tutto”

Il campionato 2025 di Formula Uno sta per prendere il via. L’esordio della nuova stagione avverrà a Melbourne il 16 marzo.

Max Verstappen sarà ancora il pilota da battere in Formula Uno, nel 2025 l’olandese di Red Bull è chiamato a difendere il suo quarto titolo personale consecutivo. Un verdetto maturato ai danni di Lando Norris, nonostante quest’ultimo ha avuto a disposizione una vettura più performante e continua per buona parte della stagione 2024. Nonostante una monoposto inferiori, quindi, Super Max ha conquistato il mondiale eguagliando il record di Sebastian Vettel: quattro titoli piloti consecutivi con la Red Bull.

Non c’è stata partita, invece, per quanto riguarda il mondiale costruttori dove a trionfare è stata la McLaren. La storica scuderia britannica ha conquistato il titolo dopo ventisei anni di digiuno, un successo frutto di una crescita costante avuta nelle precedenti stagioni. La coppia papaya composta da Lando Norris e Oscar Piastri ha raccolto 666 punti, bottino sufficiente per battere le rivali: Ferrari e Red Bull.

Un risultato che non è piaciuto ai piani alti di Milton Keynes, dove si puntava – per l’ennesimo anno – alla vittoria di entrambi i titoli in palio. Max Verstappen ha dato il suo contributo con 437 punti e la vittoria del titolo piloti, a venir meno è stato il compagno di box Sergio Perez. Soli 152 punti per l’esperto messicano, un risultato deludente che ha portato la scuderia austriaca alla drastica decisione. Una separazione inevitabile con la Red Bull che ha deciso di puntare su Liam Lawson al fianco di Max Verstappen

Verstappen furioso: timore per il 2025

La McLaren parte con i favori del pronostico nel campionato 2025 di Formula Uno, motivo per il quale Lando Norris è il primo indiziato per mettere fine al dominio di Max Verstappen. La scuderia diretta dal Team Principal italiano Andrea Stella riparte da una base più che solida, un gap che nel corso della stagione 2024 non è stato mai colmato. Sensazioni che sono state confermate anche in Bahrein nel corso dei test pre-stagionali, sul circuito nei pressi di Sakhir si sono disputate tre giornate intense in cui scuderie e piloti hanno avuto modo di provare e giudicare le vetture che saranno protagoniste nella nuova competizione.

Uno scenario che non piace per nulla a Max Verstappen, assolutamente uno dei piloti più vulcanici dell’intero circus. Il fuoriclasse di casa Red Bull non tollera l’idea di spezzare la sua striscia continua di successi, un avvenimento che potrebbe portare anche alla separazione tra il pilota e il team. A preoccupare sono anche le irruenti reazioni che potrebbe avere l’olandese, in passato il pilota ha agito con impeto alle carenze della vettura. Super Max ha avuto un caso di impulsività in passato, un episodio in cui ha fatto di proposito un gesto per rivolgere un chiaro messaggio alla Red Bull dopo un suo testacoda. A dichiararlo è l’ex ingegnere Ernest Knoor ai microfoni del podcast Paddockpraat: