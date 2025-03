Batosta Berrettini, tifosi terrorizzati: “Non è possibile”

Matteo Berrettini non esce bene da Indian Wells e arriva la batosta per tutti i suoi tifosi: non è pensabile che vada sempre così

Non è riuscita l’impresa a Matteo Berrettini. Il tennista romano ha perso nuovamente contro Tsitsipas: l’avventura ad Indian Wells si è chiusa al secondo turno con una sconfitta netta contro il greco.

Un doppio 6-3 che è testimonianza di un match che non è mai stato in discussione, di una partita in cui l’italiano non è mai riuscito ad entrare. Delusione molto alta per lui e i suoi tifosi, proprio ora che si attendeva il salto di qualità per poter tornare al vertice del tennis mondiale. L’ex numero 6 sembrava stesse attraversando un buon momento di forma, ma le cose in America si sono rivelate diverse.

Ora è il tempo delle analisi e dei programmi perché la stagione entra nella fase calda e c’è l’appuntamento con la terra rossa e poi con l’erba, superficie in cui Berrettini può fare la differenza. Intanto però c’è da smaltire la delusione e incassare anche qualche critica, come quella di Paolo Bertolucci. L’ex campione e capitano dell’Italtennis non è tenero nei confronti del romano, commentando la sua prestazione ad Indian Wells.

Berrettini asfaltato da Bertolucci: “Non è pensabile”

Bertolucci a ‘Sky Sport’ analizza la prestazione di Berrettini contro Tsitsipas: “Sono arrivati degli errori e lì si è creato dei problemi in testa che non è mai riuscito a risolvere“.

L’ex tennista continua spiegando: “Un giocatore che arriva tre volte a rete ed invece di fare una comoda volée si affida ad una stop and volley timorosa… Poi tutte le volte perde il punto, e questo non è possibile, non è pensabile“. Una partita da dimenticare, un match che non lo ha visto mai veramente in lotta e che si è deciso già nei primi game. “Ha iniziato male – l’analisi di Bertolucci – ha messo la testa sott’acqua e da lì non è mai riuscito a venirne fuori, non ha mai impensierito neanche un po’ l’avversario in risposta, ha fatto molti errori. Le recriminazioni sono poche, il lavoro da fare tanto“.

Insomma per Berrettini occorre resettare tutto, analizzare gli errori commessi e provare a ripartire più forte di prima, con il Masters 1000 di Miami e poi il trasferimento in Europa e sulla terra rossa con l’appuntamento con gli Internazionali d’Italia, torneo sempre molto atteso da ogni tennista italiano.