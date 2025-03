Bayer Leverkusen, il messaggio di Xabi Alonso dopo l’eliminazione

Eliminazione per il Bayer Leverkusen. Il club tedesco è stato eliminato dalla Champions per mano del Bayern Monaco. Il tecnico delle aspirine Xabi Alonso ha parlato così della sconfitta: “Non abbiamo perso gli ottavi di finale oggi. Ci serviva una prestazione matura, ma quella di oggi è stata un po’ debole. Ci serviva il primo gol, e dopo il primo gol del Bayern, la qualificazione è stata decisa. Sono ancora orgoglioso della squadra; abbiamo provato il tutto per tutto in una situazione difficile con giocatori infortunati. La stagione non è ancora finita. Abbiamo ancora buone possibilità, soprattutto in coppa”.

“Abbiamo giocato bene fino all’ultimo minuto. È il Bayern e la sfida più grande per noi, ma ci sono lezioni da imparare per il futuro. Finora, il nostro percorso in Champions League è stato buono, e ora abbiamo altri obiettivi. La differenza tra Bayern e Leverkusen? Hanno quasi tutta la squadra e quasi nessun giocatore infortunato, e possono ruotare. Bisogna accettarlo e congratularsi con il Bayern”.

Le parole di Kompany, tecnico del Bayern Monaco: “I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta oggi quanta fame hanno e cosa vogliono ottenere. Abbiamo vinto, ma ora voglio fare il contrario e non fare grandi discorsi. È stato bello, abbiamo vinto e andiamo al turno successivo. Da domani in poi l’attenzione sarà di nuovo sull’Union Berlino”.

Kane? “Sappiamo che qualità abbiamo e che è anche un punto di forza della nostra squadra, non ci preoccupiamo di cose che girano fuori. Tutto è calmo nel nostro gruppo e se qualcosa non funziona, allora continui a lavorare fino alla partita successiva. Abbiamo la qualità e la mentalità giuste”.

“In realtà è fantastico, ma ci sono ancora alcune partite in mezzo. Il nostro compito come allenatori è sempre quello di preparare la partita successiva, e durante la sosta per le nazionali vedremo cosa ci offre l’avversario. Siamo in questa competizione perché vogliamo giocare contro i migliori e non vediamo l’ora di farlo”.