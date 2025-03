La FIGC chiede a FIFA e IFAB l’introduzione di uno strumento che potrebbe rivoluzionare il calcio

Negli ultimi anni, il calcio ha compiuto passi da gigante nell’integrazione della tecnologia per migliorare l’equità del gioco. Dopo l’introduzione della Goal Line Technology e del VAR, la FIGC ha avanzato una nuova proposta alla FIFA: la sperimentazione del Football Video Support (FVS). Questo strumento rappresenta una versione semplificata ed economica del VAR, pensata almeno inizialmente per le categorie minori come la Serie C, la Serie A femminile e, in futuro, la Serie D.

Cos’è il Football Video Support?

Il Football Video Support (FVS) è un sistema che permette all’arbitro di rivedere le immagini di un’azione su richiesta delle squadre o su propria iniziativa. Introdotto dalla FIFA nel 2021, il FVS si differenzia dal VAR per la sua natura “a chiamata”, ovvero la possibilità per ogni squadra di richiedere un massimo di due revisioni a partita. Tuttavia, se la revisione porta a una modifica della decisione arbitrale, la richiesta non viene conteggiata.

L’utilizzo del FVS è previsto solo in situazioni di gioco particolarmente rilevanti, come:

Verifica della validità di una rete segnata;

Assegnazione o meno di un calcio di rigore;

Espulsione diretta di un giocatore;

Errori di identità nel sanzionare un calciatore;

Come funziona il FVS?

Il sistema prevede che l’arbitro possa visionare le immagini a bordo campo con l’ausilio di un operatore video. La revisione avviene solo in caso di un “chiaro ed evidente errore” o di un episodio grave non rilevato. A differenza del VAR, non è presente una squadra di arbitri in cabina di regia: la decisione finale spetta unicamente al direttore di gara.

La richiesta della FIGC alla FIFA

La FIGC ha già avanzato ufficialmente la richiesta di sperimentazione alla FIFA e all’IFAB. Il presidente Gabriele Gravina ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, evidenziando come il successo del FVS nel futsal abbia spinto la federazione italiana a estendere il progetto al calcio professionistico. L’obiettivo è rendere il calcio più moderno e accessibile, garantendo un supporto tecnologico anche nelle competizioni dove l’utilizzo del VAR risulta economicamente insostenibile.

L’introduzione del FVS potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella riduzione degli errori arbitrali, garantendo maggiore equità e trasparenza in ogni categoria del calcio.