Capolinea Djokovic, annuncio choc: c’è la data

Novak Djokovic è al capolinea? Arriva un annuncio choc sul futuro del tennista serbo, dopo l’eliminazione clamorosa a Indian Wells!

Purtroppo il tempo passa per tutti. Nessuno può far niente davanti all’avanzare degli anni, nemmeno un mostro sacro come Novak Djokovic, costretto a piegarsi sempre di più all’incedere dell’età. Fa quasi strano vederlo soccombere contro avversari che una volta avrebbe spazzato via senza troppi complimenti. La situazione attuale, purtroppo, racconta di un Djokovic sul viale del tramonto e in grossa difficoltà.

L’eliminazione al secondo del turno dell’Indian Wells sta facendo molto discutere. Il serbo, infatti, è uscito contro Botic Van de Zandschulp in tre set. Dopo esser partito male nel primo ed essersi ripreso nel secondo, nulla ha potuto contro la maggior freschezza del rivale nel terzo. Nella conferenza post evento, il classe ’87 si è detto deluso per come stanno andando le cose ultimamente. Lasciandosi andare ad un’ammissione molto amara.

Djokovic vicino al ritiro? Arriva l’annuncio choc

“Negli ultimi anni le cose sono cambiate per me”, ha asserito senza mezzi termini Nole. Che poi ha continuato: “Sto facendo fatica, ogni tanto riesco a fare qualche buon torneo ma è una sfida impegnativa per me. Nessuno può prepararti a questi momenti, li devi affrontare nel modo migliore possibile”, rivela. Quale futuro per lui?

La parabola sembra molto simile a quella che ha poi portato nel giro di qualche mese Federer prima e Nadal poi ad annunciare il ritiro. In molti pensano che anche per Djokovic la situazione possa essere la stessa. A tal proposito è arrivato un annuncio che fa capire come il capolinea per Djokovic sia alquanto vicino. Le parole sono quelle di Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi tra i commentatori di spicco di tennis di Sky Sport che così si è espresso alla Gazzetta dello Sport: “Fa male vedere il declino di uno come Novak”.

Poi approfondisce: “Dopo il trionfo all’Olimpiade, Nole sembra aver accusato tutto insieme il peso dei suoi 37 anni. La sua parabola mi ricorda quella di Federer e Nadal, fa un colpo al cuore vederli faticare e perdere contro avversari che un tempo avrebbero spazzato via in pochi minuti”. Bertolucci poi spiega anche quelli che potrebbero essere i prossimi passi del serbo con una data che può risultare decisiva per la sua carriera: “Non credo al capolinea definitivo. Andrà avanti così, disputando qualche torneo importante dove magari sarà anche protagonista, giocando un tennis di livello come già fatto contro Alcaraz all’Australian Open. Wimbledon sarà uno spartiacque della sua stagione e a questo punto della sua carriera”.

La verità sul suo futuro, insomma, secondo l’ex tennista si avrà a ridosso del terzo Slam stagionale. Nel frattempo Novak è davanti ad un bivio: tornare subito in campo per dimenticare la recente delusione già nel torneo di Miami oppure focalizzarsi sulla preparazione in vista di Roland Garros e Wimbledon? Ma il bivio più grande rischia di essere quello del futuro: continuare o smettere?