Commozione Pellegrini, la foto fa venire i brividi

L’ultima foto pubblicata da Federica Pellegrini fa sognare tutti i suoi fan: lo scatto della campionessa è commovente.

Una foto che fa già sognare. La super campionessa Federica Pellegrini ha segnato pagine di storia del nuoto, non soltanto italiano ma anche in ambito globale. Considerata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, con una carriera fatta di record e trionfi indimenticabili principalmente divisa tra i 200 m e i 400 m stile libero. Con l’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004 nei 200 sl a soli 16 anni è divenuta la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico, mentre con l’oro nella successiva edizione di Pechino ha regalato all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Federica Pellegrini conta anche 6 ori ai campionati mondiali e 14 ori ai campionati europei tra vasca lunga e vasca corta, e con il ritiro ufficializzato nel 2022 si è consacrate tra le atlete più longeve della storia del nuoto. Il prossimo 28 luglio, verrà inserita nella Swimming International Hall of Fame, un premio meritatissimo che corona una carriera e una storia davvero straordinaria. E tuttavia, l’augurio di tutti i suoi tifosi è che Federica possa avere a breve una degna erede. Chi? Ma chiaramente, la figlia Matilde.

Federica Pellegrini, lo scatto è commovente

Una splendida foto pubblicata nelle scorse ore dalla Divina sul suo account Instagram ha fatto letteralmente fatto sognare tutti gli appassionati. Federica Pellegrini ha rimesso indosso il costume da bagno per tornare in piscina con la sua piccolina, che ha da poco compiuto un anno.

Tantissimi like e commenti per il bellissimo ritratto madre-figlia, con i suoi follower che scrivono: “Passato e futuro del nuoto italiano”, o ancora “Piccole campionesse crescono”. Non è sicuramente la prima volta in vasca per la bambina. Già in passato, infatti, Federica Pellegrini aveva condiviso delle immagini della piccola Matilde in acqua.

Sul futuro, però, la Divina non si è mai sbilanciata, sottolineando che la figlia sicuramente saprà nuotare, ma sarà poi lei a scegliere il suo percorso di vita. In una recente intervista aveva risposto a tal proposito: “Sul nuoto sono divisa: mi ci vedo in tribuna a fare il tifo per lei, ma so anche quanto potrebbe essere pesante l’essere etichettata come ‘la figlia di’”.