Donnarumma eroe ad Anfield, i social esplodono: “Inglesi affondati ancora…”

A quasi quattro anni di distanza dal successo negli Europei, Gianluigi Donnarumma è stato l’eroe dal dischetto negli ottavi di finale di Champions League. Così il PSG ha espugnato Anfield battendo il Liverpool. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento per la prestazione della squadra, questa sera abbiamo saputo soffrire. Sapevamo che venire qui non sarebbe stato facile, giocare in questo stadio con un pubblico eccezionale non è semplice. È sempre dura venire ad Anfield, soprattutto se devi ribaltare l’1-0 dell’andata. Abbiamo fatto un’ottima partita, soffrendo come si sapeva. Abbiamo saputo farlo e sono molto contento di aver vinto, di aver passato il turno“.

Il dettaglio del retroscena

Donnarumma ha svelato così un retroscena di ieri: “Perché sono corso negli spogliatoi prima dei rigori? Dovevo fare pipì… Scherzi a parte, avevo preparato qualcosa con l’allenatore dei portieri: era giusto riprendere qualcosa per provare a parare qualche rigore. Se le critiche mi infastidiscono? Sono un po’ nervoso su questo, vedo tante critiche da giornalisti o pseudo tali, se si possono chiamare così, che non sanno cosa sia il mestiere del portiere. All’andata abbiamo subito un tiro e un gol, sembrava fosse colpa mia: però io penso sempre a sorridere, a dare il massimo e lavorare per la squadra”.

Le parole di Luis Enrique

Le parole di Luis Enrique a Canal Plus: “In Champions League non è mai una questione di coerenza, devi essere bravo in momenti specifici ad esserci. Abbiamo sofferto molto a Parigi, ma il calcio è così. A volte è ingiusto. Oggi siamo stati fortunati, hanno colpito il palo un paio di volte. Poi Gigio è stato come Alisson nella prima partita. Siamo felici e fiduciosi di passare alla fase successiva”.

“Oggi è stata una partita molto difficile. Penso che il Liverpool sia una squadra molto forte ed è stato molto difficile tenere palla, ma con la mentalità e la personalità, soprattutto da parte di Gigio (Donarumma) siamo riusciti a vincere la partita. Dobbiamo riposare, recuperare e continuare la festa. Questo è solo l’inizio“.