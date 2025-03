Europa e Conference League, le probabili formazioni delle italiane

Dopo la due giorni di Champions League, dove l’Inter ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della massima competizione europea, da domani toccherà alle altre tre italiane rimaste in Europa. Lazio, Roma e Fiorentina si giocano l’accesso ai quarti di finali delle rispettive coppe. Le romane in Europa League partono con un gol di vantaggio; mente, la Fiorentina in Conference League parte sotto.

La Roma all’andata ha vinto allo Stadio Olimpico per 2-1 con una rete di Eldor Shomurodov all’ultimo respiro. La Lazio ha compiuto un’impresa in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen con un gol di Isksen altrettanto anche lui all’ultima occasione. La Fiorentina, invece, contro il Panathinaikos riparte dal 3-2 di Atene e deve assolutamente provare a rimontare.

Sono le ultime possibilità che l’Italia si gioca per tenersi in corsa per il 5° posto in Champions League, che però sta diventando sempre più difficile per via delle ottime prestazioni delle formazioni spagnole in questa stagione di coppe europee.

Athletic Bilbao-Roma

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Agirrezabala; de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Maroan Sannadi. All. Valverde.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. Ranieri

Lazio-Viktoria Plzen

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Durosinmi; Vydra. All. Koubek.

Fiorentina-Panathinaikos

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-3-2-1): Lodygin; Vagiannidis; Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Arao; Tete; Djuricic; Swiderski. All. Rui Vitoria.