Marquez, il gesto commuove: non c’è più rivalità

Il pilota ha vinto in pista e stravinto fuori. Cosa ha fatto dopo il successo a Buriram, nella prima gara del Mondiale 2025 di MotoGp

La rivalità di anni addietro con Valentino Rossi fa parte ormai del passato, non dimenticato certo dal ‘Dottore’ e dai suoi fan più accaniti. O meglio dire talebani. Meglio comunque il presente, che vede un Marquez tornato di nuovo a primeggiare in MotoGP.

L’approdo in Ducati è stata la miglior scelta possibile. Impossibile trovare un team migliore per provare a prendersi il nono titolo mondiale, raggiungendo – ci risiamo! – proprio l’ex grande rivale Valentino.

Un weekend perfetto

Chi ben comincia, è a metà dell’opera. E lo spagnolo ha cominciato alla grandissima, vincendo il primo Gran premio di MotoGP del nuovo anno. A Buriram ha fatto quello che voleva, mettendosi dietro domenica suo fratello Alex e, soprattutto, quel Pecco Bagnaia suo primo sfidante e solo dopo nuovo compagno in Desmosedici.

Il weekend in Thailandia è stato pressoché perfetto. Ha conquistato la pole, si è aggiudicato la Sprint ed è arrivato primo sul podio. Un trionfo, con annesso assegno di circa 306 mila euro grazie ai premi riconosciutigli dalla stessa Ducati e dagli sponsor.

Quei soldi, però, Marquez non li ha depositati sul proprio conto. Un conto ricchissimo, ovviamente, ma forse non quanto il suo cuore. Già, perché lo spagnolo li ha utilizzati – e non era affatto scontato – per aiutare i meno fortunati di lui.

Il grande gesto di Marquez: “Dare è ancora meglio che vincere”

“Vincere è incredibile, ma dare è ancora meglio – ha detto Marquez rivelando che i 306mila euro frutto del super weekend di Buriram saranno devoluti ad associazioni thailandesi che si prendono cura di bambini e bambine orfani – Sono stato fortunato nella vita e voglio condividere questa fortuna con i bambini che non hanno avuto le stesse opportunità.

Questi ragazzi sono combattenti – ha sottolineato in conclusione – proprio come noi piloti. Se posso aiutarli a partire meglio verso i loro sogni, vale più di qualsiasi cifra”. Marquez si conferma un vincente, nella vita ancor prima che su due ruote.

Il classe ’93 e i suoi colleghi torneranno in pista il prossimo weekend, in Argentina. Ecco il calendario completo del Mondiale MotoGP dopo la prima corsa in Thailandia: