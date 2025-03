Pazzesco Hamilton, notizia appena arrivata: tifosi increduli

Per Lewis Hamilton c’è una notizia appena arriva che lascia i tifosi increduli: tutto a pochi giorni dall’inizio del Mondiale

Se c’è un richiamo particolare per il Mondiale di Formula 1 del 2025, il merito è sicuramente di Lewis Hamilton e la Ferrari. La nuova coppia promette scintille e sicuramente catalizza l’attenzione degli appassionati.

Il pilota più vincente in attività con la scuderia più iconica del motorsport: un’accoppiata sicuramente non destinata a passare inosservata e il segnale è arrivato chiaro anche dalla prestagione. Tanti i tifosi che hanno circondato Fiorano per i primi giri di pista del britannico con la Rossa, tanti quelli che hanno accolto il sette volte campione del mondo nel suo approdo a Maranello.

Un entusiasmo dei tifosi della Ferrari per Hamilton che ha fatto un po’ passare in secondo piano la passione per Leclerc, anche se il monegasco è pronto a riprendersi la scene in pista. L’ex Mercedes però sta facendo di tutto per farsi amare dal popolo rosso, anche imparare qualche frase in italiano per accendere ancora di più la passione. Una passione testimoniata dalla folla assiepata a Milano, in Piazza Castello, qualche giorno fa per la presentazione della stagione 2025 della Ferrari. Proprio Milano è la città protagonista dell’ultima notizia che riguarda Lewis Hamilton.

Hamilton compra casa a Milano: la cifra investita

Il pilota inglese ha deciso di vivere a 360° la sua avventura alla Ferrari e per questo da settimane si parla della sua volontà di acquistare un appartamento in Italia. Dopo aver vagliato anche Modena e Bologna, la scelta è ricaduta proprio sul capoluogo lombardo.

Come riferisce il Corriere della Sera, infatti, Hamilton ha deciso di acquistare un appartamento di lusso nel cuore della città meneghina. La nuova casa sorge a Porta Nuova, nuovo quartiere con abitazioni di lusso, uno delle zone più esclusive di Milano. Tanto esclusiva che la cifra investita da Lewis non sarebbe di poco conto. Si parla di una somma superiore al milione di euro che il pilota avrebbe sborsato per acquistare l’appartamento.

Al momento non si conoscono altri dettagli sulla scelta fatta dal britannico, ma di certo l’acquisto della casa è un chiaro segnale del modo in cui Hamilton vuole trascorrere questi due anni (almeno) in rosso. Due stagioni da vivere a pieno, gustandosi l’entusiasmo dei tifosi e la passione di chi ha il cavallino rampante marchiato nel cuore, magari provando ad incendiare ancora di più l’amore per la Ferrari con una vittoria che sarebbe il coronamento perfetto della sua già trionfale carriera.