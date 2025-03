Champions League, il Real passa ai rigori: i risultati degli ottavi. Ai quarti sarà Bayern-Inter

Si sono conclusi da poco gli ottavi di finale con il tabellone ufficiale dei quarti di finale di Champions League aggiornato e, soprattutto con alcune big eliminate come Liverpool e Bayer Leverkusen uscite contro PSG e Bayern Monaco. Sarà l’Inter a rappresentare l’Italia nella coppa dalle grandi orecchie con la formazione di Simone Inzaghi che, dopo aver superato il Feyenoord se la vedrà contro i Bavaresi che hanno avuto la meglio delle Aspirine nel derby tutto tedesco.

Dopo le clamorose eliminazioni di Atalanta, Milan e Juventus contro avversari sicuramente alla portata come Brugge, Feyenoord e PSV ai play-off, la formazione belga e le due olandesi non hanno staccato il pass per i quarti di finale di Champions League con Arsenal e Aston Villa volate al turno successivo dopo aver ipotecato la qualificazione all’andata.

La sfida tra Atletico e Real Madrid è stata decisa dopo i calci di rigore con gli errori fatali di Julian Alvarez e Marcos Llorente, con le Merengues di Ancelotti che ancora una volta hanno avuto la meglio dei Colchoneros. In più altre tre squadre nella serata hanno superato il turno con Borussia Dortmund, Aston Villa e Arsenal tra le migliori 8 d’Europa.

Risultati andata e ritorno Ottavi di finale

Parte sinistra (andata)

Psv-Arsenal 1-7

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1

Psg-Liverpool 0-1

Brugge-Aston Villa 1-3

Parte sinistra (ritorno)

Arsenal*-PSV 2-2

Atletico Madrid-Real Madrid* 1-0 (2-4 d.c.r.)

Liverpool-PSG* 0-1 (1-4 d.c.r.)

Aston Villa*-Brugge 3-0

Parte destra (andata)

Benfica-Barcellona 0-1

Borussia Dortmund-Lille 1-1

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0

Feyenoord-INTER 0-2

Parte destra (ritorno)

Barcellona*-Benfica 3-1

Lille-Borussia Dortmund* 1-2

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco* 0-2

INTER*-Feyenoord 2-1

N.B. con l’asterisco tutte le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League

Quarti di finale di Champions League: il tabellone

Arsenal vs Real Madrid

Psg vs Aston Villa

Barcellona vs Borussia Dortmund

Bayern Monaco vs INTER