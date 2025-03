Roma, Dybala: “Ranieri mi ha trasmesso fiducia. La cosa più importante è il passaggio del turno”

Paulo Dybala, numero 21 della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Athletic Bilbao. Ranieri? “Con la sua esperienza e i giocatori che ha avuto mi ha trasmesso questa fiducia di poter parlare anche con la mia esperienza con i miei compagni, soprattutto con i più giovani per cercare di aiutarli. In campo do il massimo e dentro lo spogliatoio cerco di aiutare, non sono uno che si arrabbia ma cerco di dare fiducia ai compagni”.

I 200 gol? “Sarebbe bellissimo raggiungere questa quota, ma l’importante è che se succede sia per passare il turno. I gol sono belli ma la cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno”.

Le parole di Dybala in conferenza stampa

“L’importante domani è che torniamo a Roma col passaggio del turno. Essendo un attaccante uno vuole aiutare la squadra segnando e facendo assist, ma in queste partite importanti bisogna lasciare fuori l’egoismo e pensare alla squadra. Per la nazionale ancora non è uscita la lista, ma per noi argentini stare nella nostra terra con quella maglia è qualcosa di unico e spero di poter andare”.

“Stiamo lavorando bene, sto cercando di trovare la cura. In alcune cose mi è andata bene, in altre no. Spero di continuare così, il lavoro che sto facendo mi fa sentire comodo e mi fa sentire bene. Stiamo facendo alcune cose ma non le dico”.