Roma, Ranieri: “Quello che dobbiamo fare è cercare di nascondere i nostri difetti”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro l’Athletic Bilbao, dopo il 2-1 dell’andata. “L a forza dell’allenatore la fanno i giocatori. Il mio ruolo deve quella di aiutarli. Loro sanno che per me sono tutti uguali anche se differente uno dall’altro. La mia fortuna è quella di averli a disposizione. Domani sera il Bilbao spingerà molto di più. Dobbiamo fare il nostro gioco senza paura”.

Dybala… “Lui non è solo un leader carismatico o tecnico. Ogni leader si sente partecipe al bene della squadra. Io ho la fortuna di avere dei leader partecipi alle sorti di una squadra. E tutto ciò che fanno lo fanno per il bene della squadra.

Bilbao? Noi facciamo la nostra partita come sappiamo fare. Sappiamo i nostri pregi e difetti. Domani attaccheremo in 11 e difenderemo in 11. Quello che dobbiamo fare è cercare di nascondere i nostri difetti. Io sono concentrato su questa partita e chiedo alla squadra di fare questo Io so che domani c’è una grossa partita. Domenica un’altra grossa partita. Io devo tirare fuori il massimo da me stesso e dalla squadra”.