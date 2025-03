Serie A, tutti gli arbitri per la 29^ giornata: focus su Atalanta-Inter

Le designazioni arbitrali per la giornata numero 29 di Serie A. Diamo uno sguardo completo ai vari arbitri che dirigeranno le gare del prossimo weekend.

GENOA – LECCE Venerdì 14/03 h.20.45

MARESCA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

MONZA – PARMA Sabato 15/03 h.15.00

MANGANIELLO

MONDIN – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – H. VERONA Sabato 15/03 h.15.00

AYROLDI

LO CICERO – VOTTA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

MILAN – COMO Sabato 15/03 h.18.00

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

TORINO – EMPOLI Sabato 15/03 h.20.45

CHIFFI

BERTI – MOKHTAR

IV: SCATENA

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

VENEZIA – NAPOLI h.12.30

MARIANI

PRETI – PERROTTI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA – LAZIO h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – CAGLIARI h. 16.00

PICCININI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 18.00

FABBRI

PERETTI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

CARBONE – MELI

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

Antonio Zappi, presidente dell’Aia, negli scorsi giorni ha parlato così: “Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo. L’arbitro non può che applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri”