Serie B, squalifica di 10 turni a Vazquez: i social esplodono, “Ad Acerbi invece gli hanno fatto pure gli applausi”

10 giornate di squalifica a Franco Vazquez, trequartista della Cremonese: si è così espresso il Giudice Sportivo dopo gli insulti razzisti al difensore del Bari, Mehdi Dorval durante la partita tra i Galletti e i grigiorossi dello scorso 15 febbraio e giocata al San Nicola.

I social del Mudo, dopo le forti dichiarazioni dell’allenatore dei pugliesi, Moreno Longo, nel post-partita di Bari-Cremonese, sono stati presi d’assalto con diversi utenti che hanno attaccato duramente l’ex Palermo e Siviglia. “10 giornate di squalifica. Come hanno fatto al giocatore del Padova nel 2021. La legge deve essere uguale per tutti“. Allo stesso tempo, molti tifosi hanno mostrato vicinanza allo stesso Vazquez nonostante la durissima sentenza arrivata nel pomeriggio di ieri!

Squalifica Vazquez: il comunicato del Giudice Sportivo

Gara Soc. BARI – Soc. CREMONESE del 15 febbraio 2025

Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc.

Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara.

I commenti social dopo la squalifica di Vazquez

Tantissimi tifosi si sono così espressi sui social facendo riferimento a quanto avvenuto la scorsa stagione tra Inter e Napoli con il difensore nerazzurro, Francesco Acerbi e il centrale partenopeo, Juan Jesus, protagonisti dello spiacevole episodio con il brasiliano che ha accusato l’interista di averlo insultato con espressioni razziali.

La vicenda si è conclusa con l’assoluzione del difensore dell’Inter, con la formazione allenata da Simone Inzaghi, che poi si è laureata campione d’Italia con tanti utenti che sui social si sono pronunciati sulla squalifica comminata a Vazquez. “Ad Acerbi invece gli hanno fatto pure gli applausi” o ancora, “Giustissimo. Da Notare poi le differenze tra lui e Acerbi“. Per concludere un ironico, “In Serie B gli audio ci sono a San siro no“