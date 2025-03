“Thiago Motta alla porta”, disfatta Juventus: la decisione è già presa

Per il tecnico della Juventus Thiago Motta la scelta della società già è stata fatta: messo alla porta da Giuntoli

Thiago Motta messo alla porta. Il destino della Juventus sembra ormai essere scritto e il nome dell’attuale allenatore non compare.

Non servirà neanche il quarto posto per conservare la guida della squadra bianconera, la disfatta contro l’Atalanta ha segnato il suo percorso a Torino in maniera immodificabile. Per la società piemontese questi sono i giorni delle riflessioni, ma anche delle decisioni. Sul presente, con l’ipotesi di un cambio di allenatore a stagione in corso, ma soprattutto sul futuro. Perché il prossimo anno, questo è certo, servirà costruire una squadra diversa da quella attuale, con calciatori in grado di competere per il vertice e con un allenatore che sappia gestire la rosa al meglio.

Quello che non ha fatto Thiago Motta, al netto degli errori della società che comunque ci sono. Ne ha commessi anche Giuntoli, colui che ha scelto l’allenatore ex Bologna per un progetto che puntasse su giovani e abbattimento dei costi, ma per il direttore tecnico juventino deve esserci un’altra possibilità. Lo pensa Michele Criscitiello che sul proprio canale Youtube analizza il momento della Juventus e indica la strada: via Motta.

Juventus, Criscitiello: “Motta da accompagnare alla porta”

“Con o senza Champions, Thiago Motta non può essere l’allenatore del futuro, non può essere il tecnico del progetto Juventus a lunga scadenza“, così Michele Criscitiello nel video in cui si sofferma sulla situazione della società bianconera.

Una situazione che vede Giuntoli tra i colpevoli, ma senza però che debba pagare con il posto: “Giuntoli ha sbagliato, ma deve ancora avere una linea di credito dalla società. Il primo errore fatto – continua Criscitiello – è la scelta dell’allenatore: la Juve, al primo anno della rivoluzione, aveva bisogno in panchina di una certezza e Motta non lo è“.

A questo punto la risposta da dare è una sola: il cambio in panchina, ma soltanto alla fine del campionato. “Motta deve restare fino al termine della stagione, ma la Juventus deve sapere già oggi chi sarà l’allenatore del prossimo anno e deve lavorare già per il prossimo anno. Oggi Giuntoli deve fare l’accompagnatore verso l’uscita per Thiago Motta – la conclusione di Criscitiello -. A prescindere dal quarto posto, deve andare via e la Juventus deve guardare ad un altro allenatore. Con dei big diversi e con l’ossatura di giovani che comunque c’è“.