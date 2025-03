Tragica notizia: addio al presidente del centenario

Una triste notizia che attanaglia il cuore di morti: si è spento una leggenda non solo dello sport, ma di tutta la città

Una notizia che ci lascia senza parole e non fa altro che addolorarci. Altro lutto nel mondo sportivo che saluta uno dei presidenti più importanti della società. E pensare che pochi mesi fa a lasciarci fu il suo cugino, quasi come se fosse un segno del destino.

Era discendente da un’antica famiglia barghigiana da almeno cinque generazioni se si tiene conto del padre, nonno, bisnonno e trisavolo. La sua indimenticabile storia non riguarda solamente lo sport ma trova ulteriori spunti nella vita di tutti i giorni.

Non solo sport: lutto per un’icona della città

È venuto a mancare Marcello Banchi, ex presidente dell’AS Fortis Juventus 1909. Da numero uno del club biancoverde, Marcello ha festeggiato lo storico centenario della società nel 2009. Prima aveva ricoperto il ruolo per diversi anni di dirigente.

Ancor prima di fare il suo ingresso nel mondo dello sport, era commerciante di pollame come suggeriva il suo soprannome “Marcello di penne”. Il loro emporio, che come detto apparteneva a cinque generazioni, è situato esattamente nel centro storico del paese, in Via Mazzini (Malacoda) e a pochi passi da Porta Fiorentina.

Aveva aderito al partito della Rifondazione Comunista e all’Anpi-Sport, fece poi parte dell’Associazione Solidarietà Missionaria, contribuendo alle missioni in Costa d’Avorio. Aveva una grande passione per la Fortis, tanto da non mancare mai allo stadio e diventare appunto presidente nello storico anno del centenario, quando il club militava in Serie D.