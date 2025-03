Trattamento di favore, la Ducati ammette tutto

Incredibile rivelazione da parte della Ducati, protagonista numero uno del Mondiale MotoGP: ecco cos’è successo

Dopo il weekend in Thailandia vinto da Marc Marquez davanti ad Alex e a Bagnaia, i piloti di Moto GP partiranno per l’Argentina dopo ci sarà il secondo GP nonché il penultimo di marzo. Dopodiché si chiuderà il terzo mese dell’anno in USA mentre ad aprile doppio appuntamento a Qatar e in Spagna.

Gli occhi naturalmente sono tutti sulla Ducati che si prepara probabilmente per un altro anno da protagonista, come dimostrato proprio dalla primissima gara dell’anno. La rivelazione della Ducati ha lasciato tutti a bocca aperta e ha fatto anche discuter.

La confessione della Ducati: è tutto vero

La Ducati infatti ha spiegato lo sviluppo di due differenti specifiche di motore per la Desmosedici GP 2024, dichiarazione contraria rispetto a quanto dichiarato precedentemente. I test invernali avevano dato una versione aggiornata a Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannatonio mentre Alex Marquez, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer hanno avuto una versione diversa.



Questa situazione è da paragonare a quanto accaduto nel 2023 quando la GP24 è stata nettamente maggiore alla GP23. Non è un caso che Ducati ha vinto 16 gare su 19 in virtù della nuova specifica. Ora tutti i costruttori sono obbligati a non aggiornare più i motori, tranne Honda e Yamaha.

A proposito di Aprilia e KTM hanno già consegnato all’IRTA (associazione dei team) un motore che sarà importante da utilizzare come campione per tutti i controlli da effettuare durante le stagione. Insomma quello che è successo, nonostante sia tutto regolare, ha fatto discutere.