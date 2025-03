Bagnaia e Marquez, il gesto è da brividi: non era mai successo prima

La MotoGP si prepara alla seconda gara, intanto emerge un retroscena su Bagnaia e Marquez: il gesto è da brividi, è la prima volta nella storia

Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Anche se la prima gara dell’anno ha visto l’altro Marquez infilarsi tra i due, è lecito immaginare che la lotta per il Mondiale sarà un affare tutto interno alla Ducati ufficiale.

La Thailandia ha dato risposte non positive per l’italiano che si è ritrovato inerme davanti alla supremazia del compagno di squadra. Un aspetto che ha fatto molto discutere, sollevando anche qualche perplessità da parte di chi ritiene che in casa Ducati stiano garantendo un trattamento di favore allo spagnolo.

Al di là di quelle che possono essere catalogate come suggestioni e null’altro, il Mondiale si preannuncia molto infuocato e bisognerà attendere ancora qualche gara per capire chi ne sarà il padrone. Lo stesso anno è stato Jorge Martin che però, dopo aver saltato il debutto in Thailandia, non ci sarà neanche in Argentina a causa dell’infortunio rimediato in allenamento.

Il campione del mondo avrà bisogno di tempo per rimettersi in forma e la stagione è iniziata senza di lui anche per quel che riguarda le classiche foto di rito. È tradizione, ad inizio anno, fare una foto con tutti i piloti in griglia con la moto numero 1 del vincitore dell’anno precedente al centro dello schieramento.

MotoGP, Bagnaia e Marquez: omaggio a Martin

Quest’anno in Thailandia per la foto di rito, Martin non c’era ed allora la sua moto era senza nessuno in sella davanti a tutte le altre.

Proprio sulla foto tradizionale emerge un retroscena molto toccante. A raccontarlo è Susana Almoguera, la mamma di Jorge Martin. Intervistata al podcast ‘El Larguero’ di Cadena Ser, la donna si è soffermata proprio sul momento dello scatto, un momento immaginato per tutta la vita, ma che non è arrivato come ci si aspettava.

A far sorridere la mamma di Martin ci hanno pensato però Bagnaia e Marquez: “Mi hanno detto che sono scesi dalle loro moto e hanno aiutato a sistemare quella di Jorge“. Un segno di rispetto per un collega che vive un momento particolarmente complicato.

Almoguera ha quindi aggiunto: “Il rispetto che hanno avuto per Jorge la dicono lunga su di loro come piloti e come sportivi. Molti piloti gli hanno inviato messaggi di sostegno, anche gli stessi Marquez e Bagnaia“. La donna svela anche quali sono gli ultimi incoraggiamenti arrivati: “Il succo degli ultimi messaggi era: “Guarisci presto e fatti forza“. Quello che sperano un po’ tutti, perché un Mondiale senza campione del mondo non può mai essere una cosa bella.