Bomba Sinner, novità eclatante: l’annuncio è appena arrivato

La novità che riguarda Jannik Sinner è eclatante: l’annuncio che riguarda il tennista italiano si tinge di mistero

Mistero Jannik Sinner. L’ultima notizia che riguarda il numero 1 al mondo è avvolta dal mistero, un giallo che avrà una soluzione soltanto tra qualche mese.

Questo il lasso di tempo in cui il tennista altoatesino dovrà prendere una decisione molto importante. Alle prese ancora la sospensione per il caso clostebol, il 23enne sarà chiamato prima della fine di quest’anno a prendere una decisione molto complicata: scegliere il sostituto di Darren Cahill. L’australiano, infatti, ha annunciato l’intenzione di uscire dallo staff di Sinner al termine di questa stagione e di lasciare la carriera di tecnico, almeno per un po’.

Una scelta che ovviamente avrà ripercussioni sul campione di San Candido che ha anche ammesso di voler provare a far cambiare idea al coach. Missione impossibile perché, anche recentemente, Cahill ha spiegato che il tempo giusto per un allenatore per stare al fianco di un giocatore è di 3-4 anni, altrimenti si rischia di non riuscir più a migliorarlo.

Ecco allora che Sinner dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore e la caccia sarebbe già partita. Anzi, per qualcuno il nome c’è già, anche se resta un mistero.

Sinner, Bertolucci e il nome del nuovo allenatore

Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, due che hanno scritto la storia del tennis italiano, scherzano nel corso del podocast La telefonata proprio su Sinner e sulla scelta del prossimo coach.

Una scelta che secondo Bertolucci è praticamente stata fatta tanto che l’ex tennista si diverte con l’amico Panatta a tracciare l’identikit del possibile nuovo tecnico. È Bertolucci ad avere le idee chiare (ne sono sicuro al 90%) su chi affiancherà Vagnozzi nella guida del campione di San Candido.

Quattro gli indizi che Bertolucci dà e che portano ad escludere alcuni dei nomi candeggiati nei giorni scorsi. Non è italiano e non è americano due degli indizi lasciati dall’ex capitano della Davis a Panatta. Gli altri riportano che sarà un europeo al 90% e che è stato in top ten o comunque molto vicino. All’incalzare delle domande di Panatta, Bertolucci però non dice altro: “Scandinavo o Mediterraneo? Non fatemi dire troppo“.

La curiosità ovviamente è balzata alle stelle con i tifosi che fremono per conoscere chi dovrà guidare Sinner verso nuovi successi dopo la fortunata esperienza con Cahill. La caccia dunque è partita e qualcuno sa anche il nome: gli indizi sono stati dati, qualcuno potrebbe provare ad indovinare.