Confederazione Calcistica Italiana: il 15 marzo l’Assemblea Costitutiva

Il calcio in tutte le sue forme: a 3, a 5, a 6, a 7, a 8. Il calcio-tennis, il padbol. Il beach soccer, il soccer technique, il walking football, lo shooting soccer e logicamente anche il calcio a 11. L’Holiday Inn di Parco dei Medici a Roma zona Eur, sabato 15 marzo alle 10.30 ospiterà l’assemblea costitutiva della Confederazione Calcistica Italiana. Si tratta di un’importante occasione per eleggere il primo presidente e per illustrare le linee guida programmatiche di una realtà che vuole scrivere una nuova pagina nella storia del calcio. Non solo quello tradizionale ma molto di più: un’unica grande famiglia che abbraccia tutte le discipline calcistiche, da quelle classiche a quelle più innovative.

Nel giorno dell’assemblea costitutiva ci sarà anche spazio per rendere onore ad alcuni personaggi che fanno o hanno fatto la storia dello sport che tanto ci appassiona. Un momento celebrativo che sarà presentato dal noto giornalista RAI Iacopo Volpi.

Saranno premiati inoltre con la Benemerenza Sportiva 2025: Simona Rolandi (giornalista e conduttrice del noto programma Rai “La Domenica sportiva” ) Mauro Micheli (allenatore della Nazionale di Calcio a 7 , tecnico della Kings League), Stefano Sorrentino ( ex calciatore di Torino, Palermo e Chievo ), Daniele D’Orto ( panchina d’oro di calcio a 5 ) Andrea Rubei ( icona del futsal italiano) Alfonso Morrone ( Presidente Associazione italiana direttori sportivi ) Alice Parisi ( ex calciatrice della nazionale italiana nonché di Fiorentina e Sassuolo) e Cesare Di Cintio ( avvocato sportivo ).

Appuntamento, quindi, a sabato 15 marzo alle ore 10.30 all’Holiday Inn – Eur Parco dei Medici in Viale Castello della Magliana, 65.