Fiorentina, Palladino: “I ragazzi meritavano una notte così. Su Gudmundsson…”

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di Conference League: “Notte molto bella per noi. Non so se sarà quella della svolta ma ci serviva. Voglio ringraziare i tifosi perchè sono stati fantastici e voglio ringraziare i ragazzi perché hanno dato tutto e hanno fatto una grande prestazione. La meritavano una notte così. La Fiorentina deve continuare a crescere e a fare prestazioni del genere, siamo felici”, ha detto il tecnico, senza fare troppi passi in avanti su quello che saranno i prossimi impegni.

Nel secondo tempo siete calati quale è stato il problema?

“Dopo stasera penso di aver capito quale è il problema. Non riusciamo ad avere continuità di gioco nei 90 minuti. Devo insistere con i ragazzi perché ce l’hanno e sono bravi. Abbiamo avuto il pallino nel primo tempo, poi nel secondo tempo non abbiamo dato continuità. Dobbiamo però insistere e lavorare”.

Rivedremo spesso questa posizione di Gudmundsson?

“Sì perché Albert ha bisogno di questo e noi abbiamo bisogno di lui. Lui deve sentire la posizone in campo. Noi poi dobbiamo essere bravi a trovarlo. Anche i centrocampisti hanno completato un reparto di centrocampo in cui ruotavano. Oggi la squadra mi è piaciuta molto. Sia possesso che non. Li abbiamo presi alti per tenerli lontani dalla notra area”.

Ha dato continuità a Kean, come pensi di farcela con tutta la squadra? Kean e Gudmundsson come si sono trovati?

“Io la notte non dormo per mettere a posto questa cosa. Voglio aiutare i ragazzi perché hanno le qualità per farlo. La continuità la dobbiamo trovare nei 90 minuti. Ci sono anche momenti in cui possiamo abbassarci e soffrire. Però a me piace che la squadra continui a giocare. Gud e Kean si sono cercati e hanno anche difeso insieme e di reparto. Anche gli ingressi di Zaniolo e Beltran sono stati ottimi”.