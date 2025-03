“Imbarazzante”: senza pietà per Djokovic, è finita

Per Novak Djokovic il momento è particolarmente complicato e c’è chi non vede possibilità di uscita: ormai è finita davvero

Tre sconfitte consecutive. Novak Djokovic vive uno dei momenti più complicati della sua carriera, soprattutto perché ad essere messa in dubbio è la sua capacità di reazione.

A 37 anni, 38 a maggio, il tennista serbo potrebbe essere arrivato al canto del cigno di un’avventura che ha fatto la storia di questo sport. Il ko subito a Indian Wells contro l’olandese Botic van de Zandschulp ha fatto rumore, soprattutto per quel 6-1 subito nel terzo set che è apparsa un po’ come una resa senza condizioni. Djokovic non vince dagli Australian Open, dai quarti di finale contro Alcaraz, quello che sembrava essere un messaggio di resistenza, il suo voler dire alle nuove leve di non aver alcuna intenzione di mollare.

Invece, almeno finora, lo ha fatto. L’infortunio che lo ha costretto al forfait con Zverev, quindi il ko in Qatar contro Berrettini in due set, infine l’altra sconfitta contro van de Zandschulp all’esordio al primo Masters 1000 dell’anno. Per Djokovic il momento è duro e dure sono anche le parole pronunciate da Dario Puppo nel corso di TennisMania su OaSport.

“Djokovic imbarazzante”: la dura accusa di Puppo

Il giornalista va diritto al sodo e afferma che gli è bastato il primo set per capire la situazione. “Non ricordo aver mai visto giocare così male Djokovic – le sue parole –, soprattutto con il dritto e ci ha messo un po’ a cercare di trovare il servizio. Onestamente è stato imbarazzante, impresentabile“.

Giudizio molto severo che prosegue ulteriormente con parole, se possibile, ancora più dure: “Mi faceva pena Murray che continuava ad incoraggiarlo… Non ti puoi ridurre così“. Quindi parlando di quel che potrà essere ha sentenziato: “Potrebbe esserci qualche altra zampata, ma è stato imbarazzante“.

E sempre in tema di quel che potrà succedere, Puppo è sempre drastico quando si tratta di immaginare un Djokovic competitivo contro Sinner: “L’ultima chance per me è fino a quando non rientra Sinner, dopo non ce n’è. Djokovic ha dimostrato di poter battere Alcaraz, nonostante la condizione e il fatto che – secondo me – ha perso i riflessi. Ma Sinner non lo può più battere“. Insomma, capitolo finale per Djokovic secondo il giornalista che non vede il serbo in grado di poter battagliare ancora con il numero 1 al mondo. Una sentenza che sa di resa e di chiusura per una carriera leggendaria.